赴日請陪睡員「工作」突遭摸胸摸私處 薔薔嚇親事後一原因讚值得
撰文：聯合新聞網
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女星薔薔（林嘉凌）目前是訂閱超過50萬的Youtuber，她早前帶著媽媽和工作團隊到日本進行拍攝，揭開日本陪睡員工作，沒想到卻引來對方動手動腳，嚇得她說「我們不是拍A片的」。
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薔薔早前更新一部影片，主題為日本特殊怪人服務，包括「出租胖子」、「陪睡服務」以及「拭淚帥哥」，其中陪睡花了7萬2千日圓，陪睡員還擁有專業證照。原以為只是單純躺在床上，沒想到男子開始上下其手，不僅親吻臉頰，撫摸她的胸部和私密部位，同時一直叫她撫摸GG。團隊笑說薔薔快被強暴了，結果薔媽卻開玩笑說：「她自找的啊！」
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薔薔質疑，「這是什麼服務啊」、「我們不是拍A片的」，男子還主動暗示可以進一步發展，最後她乾脆叫媽媽和團隊都上陣，形成4名女生體驗陪睡服務。薔薔最後表示，雖然特殊服務很貴，但一起服務那麼多人很值得，「這個服務蠻特別的，他算是蠻敬業蠻努力的」。
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