薔薔被爆曾有4、50個床伴　上媒體拍片反擊：真相不是你想的那樣

中天綜合台《同學來了》將播出「太扯！爆料新聞背後的『真相』竟是這樣！藝人VS.狗仔互槓大會開戰了」，女星薔薔因為週刊報導不實怒槓上媒體，怒拍片反擊。



薔薔因為週刊報導不實怒槓上媒體。（中天新聞網提供）

薔薔表示：「週刊約我專訪，問我交過幾個男友，我說『我沒交什麼男友，但我大概嚇跑4、50個男人』，結果他們寫『薔薔公布吸毒性愛史，並且有4、50個床伴』。」讓她更氣的是：「其中一個長官有加我臉書好友，我看到他還轉發這篇文章到臉書上說『真女神』，你不覺得很可惡嗎？把別人毀成這樣，還想要我認為這是對的。」

薔薔在IG上的生活日常照：

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薔薔想請對方修正報導內容，但對方不讀不回的態度，讓她決定拍片反擊：「我把專訪當天的狀況講出來，很多記者很幫忙，他們後來被輿論逼著出專訪原檔。」一旁曾任記者的關韶文則補充：「薔薔這個事情蠻有名的，記者圈也有個名單叫做『這些人沒事不要碰』，薔薔也在我們名單內，只是她近幾年不小心太紅，大家為了流量還是會寫他。」

安心亞曾因為被隱射靠關係上位而感到非常難過。（中天新聞網提供）

而安心亞自嘲是最無聊女星：「我有時候被狗仔跟到覺得很抱歉，他們有段時間每天跟，因為他們覺得我好像有什麼鬼，但我那段時間真的沒有桃花，我半夜也只是要去健身房，沒有要去約會，他們還要等到我回家才能收工。」

但有個新聞事件讓安心亞很在意：「我被趙哥（趙正平）害到笑不出來，去年他在一個節目裡講八卦，隱射一個女藝人，說她從綜藝出道後出了唱片，去外面玩還跟製作人喇舌，網路留言都說是我，我在家裡偷哭，這個委屈我吞了一年。」趙正平一聽急忙向安心亞道歉，並澄清事件主角另有其人。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。

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