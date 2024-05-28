遊新加坡注意｜台星薔薔穿超短褲 遭警察斥妨害風化當場拘捕沒收
撰文：ETtoday
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台灣女藝人薔薔（林嘉凌）作風大膽，向來打扮得很火辣，未料有次在新加坡直接滑鐵盧，不但因此被抓，短褲還被當地警方扣留當證物，「那件就帶不回來。」
薔薔最近上電視綜藝節目《女人我最大》透露，以前有一條非常短的褲子，「就像內褲一樣」，正反面看都很像內褲。沒想到，有次穿着這件戰褲出入新加坡的聲色場所玩樂時，「我就被抓了，被抓走！」
薔薔講述褲子被沒收經過：（按圖了解）
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警察當時叫薔薔過去時，她原本以為對方要稱讚自己很漂亮，卻得到「妨害風化」的回答，短褲被拿去當證物，「夾在夾鏈袋裏面」，再也拿不回台灣。
薔薔無奈地說，她本來很喜歡那件短褲，上頭附有金鍊子，「那時候超辣的，配那個網襪超級超級辣」，只可惜再也找不到一模一樣的短褲，「永遠沒有了。」
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