性感女星薔薔被工作人員落藥一度失憶　得知原因後只能委屈苦笑

女星薔薔（林嘉凌）昨（17）日主持趙正平（趙哥）的新品發表會，獻出主持處女秀。薔薔近年經營頻道廣受網民喜愛，先前她在影片中爆料妹妹遭到妹妹的女友下藥，讓妹妹在不知情的情況下吃了安眠藥，沒想到自己日前也遇到「下藥」事件，她將當時的狀態分享至頻道，也在記者會中說明，苦笑：「還好我抗藥性夠強！別想對我下藥。」



在薔薔分享的最新影片中，薔薔和團隊前往台中拍攝，在計程車上薔薔精神不濟，只見她神情恍惚，講話有點大舌頭，甚至不記得拍攝主題，懷疑自己是被人下藥了：「我好像在高鐵被人家下藥了，來這裡完全不記得。」事後，工作人員到薔薔家放置藥品的地方檢查，確認是否是誤拿藥品，沒想到是工作人員誤拿了一顆2毫克的安眠藥，薔薔等於用了一般人的兩倍用量，趕緊通知薔薔，薔薔得知傻眼直呼：「靠，這很嚴重耶！」要同事趕緊收到房間，避免下次誤用，苦笑竟被自己的員工下藥。

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薔薔事後知道工作人員不是故意的，並沒有責怪，她表示：「我是被員工下藥，一顆安眠藥，因為她不知道，我的保健食品都在桌上，她幫我拿幾顆，我沒有仔細看就塞塞塞，因為跟鈣片很像，我失憶了，眼睛也睜不開，畢竟我也算強壯，抗藥性蠻強，百毒不侵，男生要下我藥是下不倒我，我過2、3小時就清醒。」

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