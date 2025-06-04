破地獄｜許冠文憑電影看破塵世 明白做人活著的意義:欣賞沿途風景

香港恒生大學昨日（3/6）舉行第五屆榮譽博士學位頒授典禮，許冠文獲頒授榮譽博士學位。提到孫仔孫女對電影有否感興趣？許冠文表示：「冇，唔知點解暫時冇，唔知係咪暫時喺我面前唔肯講呢，佢哋冇話過想做電影，其實佢哋想做律師同醫生但好難講，人就好似三文魚咁，你硬頸都冇用，整整吓潛意識就會帶返去你嗰度，就好似三文魚永遠都會游返去河上面嗰度，真係唔知點解，死都要去返嗰度。」

許冠文獲頒授榮譽博士學位。(葉志明攝)

講到人生最燦爛嘅時刻，許冠文有感而發，停下數秒整頓一下心情才發表，他說：「我覺得最燦爛就係而家，因為我睇通咗啲嘢，尤其是《破地獄》嚟講，人生追求嘅意義係乜嘢呢？我成日都講過好多次，你又唔知喺邊度嚟，嚟呢度做乜嘢？尤其是死咗之後又唔知去邊，三樣嘢都唔知，做人會點快樂，仲有日日返工做乜嘢，成日諗咁人生嘅意義係乜嘢呢？但當我睇咗呢套電影嘅劇本之後，發覺編劇好好犀利，佢哋只係得40幾歲，竟然可以編呢啲嘢出嚟，答咗我嘅問題，原來生命最重唔係個意義嚟，生命最緊要就係得一次，你還掂上咗車，你最後都會落車，因為有一樣嘢就係你肯定會死，咁個意義就係欣賞沿途嘅風景囉。當你做得一日人，就欣賞一日嘅沿途風景，最好享受到盡先勁，同埋欣賞埋旁邊嘅人，你試下回憶一生，你珍惜或真係同你一齊嘅有幾多？好命嘅十個八個，或者都未必夠，所以我覺得最緊要欣賞旁邊同你一齊嘅人，甚至遠大啲連你嘅敵人都欣賞埋，其實有咩敵人啫？除非好離譜，我覺得難得一齊囉，原諒佢就原諒佢，或者欣賞埋佢，因為生命好短暫，沿途風景亦好短暫，無論好人或者敵人都係嗰一轉車，咁呢個係我拍《破地獄》獲得好大嘅收穫。」

許冠文覺得《破地獄》令他領悟到人生道理。

許冠文獲頒授榮譽博士學位。(葉志明攝)