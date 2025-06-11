女星挺巨胸連走路都痛動刀縮胸　網民一原因批：未來如何教育孩子

38歲模特兒Rhian Sugden擁有超級豐滿上圍，也是她的「賣點」之一，但她最近卻表示大胸實在太辛苦，她決定要去做縮胸手術。



Rhian Sugden說：「我這幾周就要去接受縮胸手術， 因為我F罩杯的胸部讓我連走路都痛苦萬分。」已經當媽的她分享要做手術的消息之後，被不少網友批評：

「無法接受自然的自己，未來如何教育孩子。」



38歲模特兒Rhian Sugden擁有超級豐滿上圍，也是她的「賣點」之一（IG@rhiansuggers）

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Rhian Sugden解釋：

「12個月前，在我懷孕之前，我的胸部就很大，但仍然保持在 DD/E 罩杯的可控範圍內，但我生完孩子後，我的胸圍增大到了罩杯，但即使穿罩杯，我的胸罩也撐不住了，造成我的生活很不方便。」



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