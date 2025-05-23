性感女星花瓣浸浴辣照曝光 雙手遮胸露香肩 網民：太美了啦
撰文：ETtoday
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林采緹擁有火辣外型，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG分享一組泡澡辣照，只用花瓣遮住上胸的性感畫面曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言大讚：「流鼻血了！」
照片中，林采緹泡在鋪滿花瓣的黑色浴池裡，花瓣有紅色、紫色、白色與橘色，營造出一股浪漫的氛圍。她正面看向鏡頭，大方露出性感香肩及鎖骨，並用雙手輕摟花瓣來遮擋身體，擺出性感姿勢，同時也不忘露出招牌笑容。在其他照片中，林采緹將一頭長髮盤起來，並轉身露出白皙美背，火辣的身材曲線一覽無遺。
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林采緹在文中透露，自己去年曾在峇里島生活整整一個月，這段異國旅居的經驗讓她至今仍深深懷念。她感性提到：「自從去年在峇里島生活一個月，真的念念不忘！好愛好愛。」並在文末好奇問網友們意見，「有人也跟我一樣喜歡Bali嗎？」貼文及泡澡辣照曝光後，立刻喜獲一班網友留言稱讚她：
「漂亮」
「太美了啦」
「這麼漂亮。」
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