啦啦隊女神被傳做豪門小三墮胎　11項線索指向她　今缺席疑避風頭

台灣律師李怡貞先前在節目中爆料，有個現役啦啦隊女孩介入他人婚姻，甚至懷孕、墮胎。由於李怡貞給出多個線索，因此不少人都瘋狂猜測這個小三到底是誰？



巧的是，樂天女孩Dora突然取消出席高雄端午划龍舟活動，引發聯想，而她其實有透過社群曝光缺席原因。

樂天女孩Dora（IG@dodo.ra_h）

樂天女孩Dora突然取消出席高雄端午划龍舟活動（IG@dodo.ra_h）

李怡貞先前在《11點熱吵店》上爆料，有個啦啦隊女孩與「富可敵國」的富商發展不正當關係，正宮授權她將此事公開。因此，她也整理出關於女孩的線索，包含：

1. 曾經或目前在樂X球團

2. 長髮

3. 形象甜美可愛

4. 身高不足160公分

5. 知名度高

6. 廁所唱歌直播

7. 遊艇也去坐

8. 流產藥丟家裡

9. 家裡曬內褲

10. 曾同框林襄以及登上吳宗憲與小S（徐熙娣）節目及《11點熱吵店》

11. 帶寵物偷偷侵門踏戶造成未成年子女過敏



【圖輯】點圖放大看更多樂天啦啦隊成員Dora照片👇👇👇

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之後，被許多網友點名的禾羽、琳妲、孟潔、艾融，都透過社群平台發聲闢謠。樂天29日也發出聲明，

「球團尊重每位女孩的私人生活與交友情況，有關近期對於樂天女孩成員的揣測與指控，球團不予評論並呼籲外界尊重個人隱私，謝謝各界關心」。



後來又有網友注意到，樂天另一名女孩Dora本來要參與高雄端午划龍舟活動，但卻忽然取消出席，引發外界聯想。對此，經紀人王映策說，「私人問題不予回應」。

事實上，Dora本人雖未針對緋聞正面回應，但有在IG上說明缺席活動的原因，

「不好意思在晚上打擾大家，因身體狀況不佳，原定明日（指31日）的划龍舟行程我將無法出席，特此向大家說明與致歉。雖然我無法親臨現場，但仍誠摯邀請大家前往替團隊夥伴們加油打氣！也預祝大家端午佳節愉快，平安健康」



粉絲則按愛心、表達驚訝，或以「肌肉」的emoji回應Dora。

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