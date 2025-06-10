22歲星二代分手5日熱戀大8歲女模 曾愛上大哥舊愛導致家族決裂
撰文：聯合新聞網
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碧咸（David Beckham）22歲次子羅密歐（Romeo），日前因為愛上大哥布魯克林（Brooklyn）26歲前任金恩（Kim Turnbull）鬧到家族分裂，他為了家族和平閃電斬斷戀情，竟被發現「無縫接軌」和30歲德國籍模特兒Caroline Daur一起外出，馬上走出情傷。
羅密歐被目擊和Caroline Daur在巴黎遊玩，兩人一起參加在巴黎科斯特斯酒店 (Hotel Costes) 舉辦的派對，結束後兩人一起離開，似乎很來電。
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「每日郵報」報導，羅密歐來這裡參加工作會議，順便觀賞法網公開賽，也和朋友們聚會。他和三個朋友一起吃了晚飯，其中一個朋友是Caroline Daur的好朋友，所以才有機會進一步機會認識，整個晚上，大家聚在一起，吃著輕鬆的晚餐。
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