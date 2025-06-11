60歲最強美魔女身材不科學 IG豪曬裸照慶生 完美體態驚豔全網
撰文：聯合新聞網
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英國知名女星Elizabeth Hurley於6月10日歡慶60歲生日，並以一張全裸照片震撼網路，展現自信與優雅。她在IG上分享了這張照片，只佩戴一條項鍊，坐在草地上以手臂與雙腿遮擋重要部位，寫下：「祝我自己生日快樂！」
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Elizabeth Hurley在貼文中回顧了自己的一連串里程碑，表示今年對她來說意義非凡：
「這已經是一段精彩旅程，我與雅詩蘭黛合作滿30年，擔任乳癌防治運動的全球大使也30年了，同時也是我創立泳裝品牌Elizabeth Hurley Beach的20周年，最重要的是，我戀愛了。」
她現在和63歲美國歌手Billy Ray Cyrus熱戀中，他倆於今年4月公開交往消息，到哪都在一起，也很愛放閃。Elizabeth Hurley表示：
「我感到無比感恩，擁有世界上最棒的家人與朋友，我穿上最棒的生日裝，慶祝我的60歲。」
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