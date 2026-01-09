Agoda優惠碼2026｜訂酒店即減5%折扣！無門檻全球適用｜附教學
Agoda x《香港01》獨家優惠，訂酒店必睇！《香港01》「好食玩飛」頻道整合Agoda x《香港01》獨家優惠詳情，最抵又無門檻當然是經指定連結訂酒店，享有5%優惠啦！「好食玩飛」也準備了其他訂房平台的優惠碼供你選擇，Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼！（本文將會持續更新，提供Agoda優惠碼資訊，最好bookmark儲存）
Agoda 《香港01》獨家優惠 訂酒店無門檻減5%
即日起至2025年12月31日，透過Agoda x 《香港01》專屬網頁預訂酒店即享無門檻減5%優惠！優惠適用於入住期至2026年3月31日的訂單。
Agoda x《香港01》獨家優惠
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
酒店入住期：即日起至2026年3月31日
適用平台：優惠只適用於網頁版，須經指定連結進入，不用輸入優惠碼。
領取方法：按此
如選擇 "Pay later 延後付款" 會有額外5%費用收費。
Agoda地區限定優惠
玩盡日本！指定酒店享額外9折優惠！
優惠有效期：即日起至2026年1月11日
領取方法：按此
Agoda超值星期3享8折優惠
注意：每星期三，於指定Agoda網頁預訂指定酒店可享8折
優惠有效期：由即日起 直至 另行通知
領取方法：按此
Agoda酒店優惠碼 ── 每日限量／指定消費額
Agoda滿HK$930即享92折
注意：須於指定Agoda網頁領取，住宿即減高達HK$350
優惠有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda限時減價優惠低至15折
注意：須於指定Agoda網頁領取
優惠有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda 共同支持野生動物保護預訂住宿享高達85折
注意：須於指定Agoda網頁領取
優惠有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda酒店優惠碼 ── 信用卡著數
Agoda x 滙豐信用卡93折優惠
有效期：即日起至2025年12月31日
酒店入住期：即日起至2026年6月30日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 滙豐Premier信用卡86折優惠
優惠有效期：即日起至2025年8月31日
酒店入住期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x Citi信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年2月28日
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 恒生信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年3月31日
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 東亞信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 渣打信用卡93折優惠
優惠有效期：即日起至另行通知
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 美國運通信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x Visa信用卡 93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年12月31日
優惠有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x Airwallex信用卡 93折優惠
優惠有效期：即日起至另行通知
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
