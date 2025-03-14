澳門酒店排名｜Trip.com酒店TOP5！倫敦人排第2　冠軍眾望所歸

Trip.com澳門最佳酒店排名2025！澳門非常適合港人假日快閃，想有更特別的體驗，不妨住一晚奢華酒店！《香港01》頻道「好食玩飛」整合Trip.com資料，推薦澳門5大最佳酒店排名，全部超奢華，人均！即看內文！



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澳門酒店排名｜第5位 — 澳門悦榕莊（Banyan Tree Macau）

澳門悦榕莊（Banyan Tree Macau）地處澳門銀河度假城內，鄰近度假城、官也街、澳門teamLab超自然空間等景點，吃喝玩樂一應俱全！酒店共有256間全豪華套房和度假別墅，套房均設有私人浴池，別墅設有私人泳池花園，非常奢華！酒店亦配備室內及室外泳池、兒童遊樂場、健身室、水療中心、免費泊車、餐廳及池畔酒吧等設施。

澳門悦榕莊（Banyan Tree Macau）

房價：人均HK$3,084起（路氹泉悦特大床套房）

地址：澳門蓮花海濱大馬路

交通：排角站步行10分鐘

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澳門酒店排名｜第4位 — 澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）

澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）於2018年開業，鄰近新濠天地、永利皇宮觀光纜車、倫敦人購物中心等景點。酒店共有772間客房和套房，設施配套超越星級酒店標準，空間寬敞、景觀開揚。酒店亦提供空中游泳池、娛樂場、兒童遊樂場、餐廳、酒吧等設施，並設有免費穿梭巴士服務。

澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）

房價：人均HK$940起（豪華特大床客房）

地址：澳門路氹路氹連貫公路

交通：路氹東站步行7分鐘

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澳門酒店排名｜第3位 — 澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）

澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）於2015年開幕，位於澳門銀河綜合度假城內，鄰近銀河綜藝館、澳門teamLab超自然空間、官也街等景點。酒店共有233間套房，房間內配備圓形奢華大浴缸、宮廷風客廳及臥室，空間十分寬敞。酒店另設室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）

房價：人均HK$2,673起（卡爾頓套房）

地址：澳門路氹望德聖母灣大馬路「澳門銀河」綜合度假城

交通：排角站步行11分鐘

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澳門酒店排名｜第2位 — 澳門倫敦人（The Londoner Hotel）

澳門倫敦人（The Londoner Hotel）於2021年開幕，開業至今好評不斷，無論清潔度、設施、位置都非常優越！酒店設計極具倫敦風格，客房以深色系打造，有不少實用性高的藝術作品。浴室則以維多利亞風格打造，雲石設計搭配超大浴缸非常奢華！酒店房價更包含專屬會所的免費早餐、經典英式下午茶、酒吧精選雞尾酒等禮遇，更可以享受室外游泳池、桑拿、健身室等設施，性價比超高！

澳門倫敦人酒店（The Londoner Hotel）

房價：人均HK$2,717起（路易套房；包早餐）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：乘搭免費穿梭巴士；由香港佐敦乘坐酒店直通車

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澳門酒店排名｜第1位 — 倫敦人御園（Londoner Court）

倫敦人御園（Londoner Court）於2023年開幕，坐落於澳門倫敦人，鄰近地標景點及購物中心，地理位置優越。酒店共有368間奢華套房，提供英國皇室般的尊貴宅邸體驗，以及專屬御管家團隊的個性化服務，配備奢華浴室、完備的廚房、大面積客廳等。酒店另設有室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、豪華轎車來回接送、2間餐廳等設施及服務。

倫敦人御園（Londoner Court）

房價：人均HK$11,085起（梅費爾套房；包早餐及專屬全日通行禮遇）

地址：澳門路氹澳門路氹連貫公路澳門倫敦人

交通：路氹東站步行12分鐘

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