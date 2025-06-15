aespa Karina低調現身姊姊婚禮！現場掀暴動　新郎友人：賺到了

韓國人氣女團aespa的成員Karina（劉知珉）以甜美外貌和「人間AI」般的9頭身完美比例深受粉絲喜愛。6月14日，她現身親姊的婚禮，以家人身份參與喜事，低調打扮卻仍掀起現場暴動，成為全場注目焦點。



根據韓國論壇「아이돌 이슈」網友分享的照片與在場者描述，Karina當天身穿黑色套裝，並以淡妝出席，看似簡單卻難掩明星氣質，因此仍被眼尖賓客認出，紛紛驚呼「新娘的妹妹竟然是Karina！」、「仙氣爆棚！」、「國民妹妹親臨婚禮現場」等，更有新郎的朋友笑稱「賺到了」。

Karina現身姊姊婚禮，賓客大為驚喜：（按圖了解）



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據悉，Karina的姊姊大她5歲，是一名護理師，向來低調不願曝光。Karina曾在節目上公開誇讚姊姊不僅長得比她漂亮，更是她人生中見過最善良的人，姊妹感情深厚。不過，姊姊也曾抗議，希望Karina別再公開提及她，姊妹互動被粉絲直呼超可愛。

婚禮當天，Karina不僅在現場協助接待賓客，也與父母一同合影，流露出私下溫柔的一面。儘管她打扮樸素、不搶新娘鋒頭，但驚艷的外貌和親切笑容仍吸引賓客目光，現場照片和影片更在網絡上瘋傳，引發熱議。

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