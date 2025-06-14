永野芽郁傳因與田中圭親密照流出崩潰　足不出戶執於搵周遭背叛者

日本25歲女星永野芽郁4月底遭狗仔《週刊文春》爆出跟男星田中圭疑似不倫戀，雖然雙方矢口否認有「特殊關係」，但該媒體輪番爆出兩人親密照跟對話紀錄，當事人也沒有具體說明為何有那些照片，至今仍難洗刷負面觀感。



昨（13）天另一狗仔則指出永野芽郁似乎對於被流出親密照一事耿耿於懷，甚至因此情緒失控。

永野芽郁似乎對於被流出親密照一事耿耿於懷，甚至因此情緒失控（IG@mei_nagano0924official）

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《週刊文春》在永野芽郁新戲《電視主播》還在上檔的期間，就接連爆出她跟田中圭的親密貼臉照，以及男方深夜拜訪她家的照片。雖然當事人第一時間否認有「友達以上」的親密關係，但《週刊文春》接著又爆出LINE對話截圖，相當親密的聊天內容讓外界傻眼。

只是除了外界好奇這些「實錘照」從何流出，恐怕當事人更是耿耿於懷。另一狗仔《女性自身》採訪到永野芽郁的朋友並透露其近況，

「聽說永野芽郁最近幾乎都不出門，乖乖待在自己家裡。不過她仍非常執著於到底是從哪流出刊載在《週刊文春》的合照。永野芽郁懷疑是周遭的人，有時候會非常情緒化、言行失去冷靜，讓周遭的人相當困擾。」



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不僅如此，日前永野芽郁參與影人見面會活動，第一場活動上她為不倫爭議道歉還落淚，同台演出的52歲演員大泉洋還遞上手帕安慰她。但在第二場活動上，雖然永野芽郁沒有哭，但她聽到提問後會覆誦主持人說的話，整個人顯得焦慮不安，似乎情緒不穩。

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日本網友對於永野芽郁的現況也相當錯愕，

「應該氣瘋了吧」

「與其去找是誰流出的，不如先做該做的事吧，找到犯人又能怎樣」

「如果報導是真的，那永野芽郁還真的是倔強又不知反省」

「若要人不知，除非己莫為」



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