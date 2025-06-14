BTS田柾國戴「右翼帽」惹爭議　道歉滅火：我疏忽了，帽子已銷毀

BTS（防彈少年團）成員柾國才剛退伍便陷入風波！



6月13日他作為嘉賓登上隊友J-Hope（鄭號錫）在京畿道高陽市舉行的《HOPE ON THE STAGE FINAL》安可演唱會舞台，但被指出他在彩排時戴的帽子寫有「MAKE TOKYO GREAT AGAIN（讓東京再次偉大）」標語，由於該標語被視為日本右翼政治勢力的代表性用語，引發網友質疑其政治立場，爭議在社群延燒網友熱論，柾國對此風波親自發文道歉。

BTS成員柾國在彩排時戴的帽子寫有「MAKE TOKYO GREAT AGAIN（讓東京再次偉大）」標語，引發網友質疑其政治立場（X@pannchoa）

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柾國於14日凌晨在粉絲平台Weverse上發文道歉，他寫道：

「對於我在彩排中所戴帽子上的字句，讓許多人感到失望和不適，我深感抱歉。」



他強調並未充分了解該標語所隱含的歷史與政治意涵，「完全是我個人的疏忽與不當，我會虛心接受所有批評與指教。」柾國還表示：「沒有任何藉口，這是我思慮不周造成的錯誤，我會更加謹慎地思考並行動。」並透露已將該帽子「銷毀」，以示負責。

據悉，引發爭議的帽子上的標語被認為源自美國總統特朗普的競選口號「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」，但「MAKE TOKYO GREAT AGAIN」版本常被日本極右勢力使用。遭彈劾而下台的韓國前總統尹錫悅也曾因配戴「MAKE KOREA GREAT AGAIN」帽而引起爭議。

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BTS柾國Weverse全文：

大家好，我是柾國。

很久沒和大家見面，卻要以這樣的文字向大家致歉，我的心情非常沉重。

今天在彩排時，我所佩戴的帽子上的文字，讓許多人感到失望與不適，對此我由衷地感到抱歉。

因為我未能充分確認該文字所含的歷史與政治意涵，導致佩戴了這頂帽子，是我本身的疏忽與不足，對因此感到失望和受傷的大家，我誠摯地接受這一切。

我真的只有對不起。

無論任何理由，都沒有藉口。我確實做得不夠，確實太不謹慎了。

往後我會更加深思熟慮地行動，謹慎面對每一件事。

對於這次錯誤所引發的批評與指責，我都會虛心接受。

那頂帽子，我已立即銷毀。

再次向大家深深致歉。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】