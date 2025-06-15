臨江仙劇評｜接力《折腰》輸口碑　于正將「長劇短劇化」為何失手

《折腰》之後，于正一直大力宣傳的《臨江仙》拿下了熱度接力棒，點燃了暑期檔古偶市場的熱情。《墨雨雲間》的成功，讓歡娛影視嘗到了「長劇向短」的甜頭。於是，《臨江仙》選擇繼續把長劇拍出短劇風味。



作為一部以「夫妻戰爭」為主題的仙偶劇，《臨江仙》一邊被推崇，一邊被吐槽，但絕對不缺熱度。目前，愛奇藝站內熱度值已突破9500。獨舌編輯部將繼續從資料分析、觀眾回饋、評家解讀三重角度，解讀《臨江仙》的優點和爭議，以及它的破萬潛力。

《臨江仙》由趙娜、任亞南編劇，智磊、國浩執導，白鹿、曾舜晞、何瑞賢、陳鑫海等主演。劇中，四靈仙尊花如月（白鹿 飾）和大成玄尊白九思（曾舜晞 飾）從相愛相依到因誤會而針鋒相對，上演了三結三離的婚姻拉鋸和極致愛恨拉扯。

于正的《臨江仙》點燃了暑期檔古偶市場的熱情。（《臨江仙》劇照）

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《臨江仙》資料分析

因前期宣傳猛烈，《臨江仙》的愛奇藝站內熱度自開播第二天起就突破了9300，第三天則突破9500大關，熱度峰值達到9514。然而近幾日熱度呈下降趨勢，熱度增長乏力。全網累計熱搜話題1873個，其中微博熱搜榜152個、上升榜637個、娛樂話題榜305個。

微博話題#臨江仙# 閱讀量突破15億，衍生話題如#三婚三離仙俠# #史上最狠洞房# 等多次登頂熱搜，單日新增討論量超百萬。抖音話題#臨江仙#播放量突破40億，衍生二創內容（「三生三世互殺」梗、角色cut）日均新增超5萬條。

眾多的熱搜顯示了《臨江仙》的關注度始終在線，雲合數據也印證了這點。開播首日，雲合數據市佔率12%，隨後持續攀升，一直位居第二位。

《臨江仙》觀眾回饋

《墨雨雲間》獲得成功後，于正說要用新方法寫長劇，讓長劇短劇化，情緒第一。即，拋下長劇慣有的邏輯敘事原則，主攻情緒調動，將衝突全碼在表面上。《臨江仙》中，于正確實兌現了他的諾言，大膽放棄了部份傳統的創作方法。觀眾對這部劇的回饋則相當兩極化。

《臨江仙》亮點與好評

1、每集結尾都鋪陳了伏筆，伏筆來得很快，懸念很大，看劇有像吃速食一樣的爽感。

凡是感覺古怪之處，必有古怪。本劇用「強制愛」的方式直接拋出人物、劇情設定。女主開場是看門小弟子，男主是天界最強神君。女主嘴唇碰了下男主臉蛋，就以全部積蓄當聘禮求娶男主，保他名節。女主對男主持續上頭，升入天界多次不顧危險，只為死貼冷臉男主。

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2、創新設定「離婚仙俠」很有趣

全劇的主題為「夫妻戰爭」，男女主的設定為「純恨夫婦」，在神界三婚三離，「終於不謔天下蒼生了」得到觀眾好評。也有人認為，《臨江仙》是以仙俠這種超現實手法表現了一種烏托邦式的夫妻關係，劇中出現的「時空回溯」，就是經歷對方所經歷的。全劇旨在探討如何在夫妻間維繫平等與愛。

3、女主白切黑設定出色

女主完全不是傻白甜，從李青月「騙婚局」，到花如月「誅心局」，有800個心眼子。花如月在九重天上潛心謀劃，步步為營。她給白九思的復仇設定，就是性轉版的人間副本，目的不是為了殺男主，而是讓男主體會她所經歷過的痛苦。

《臨江仙》爭議

1、服化道場景質感很像微短劇

「粗製濫造的劣質古偶」「塑膠農家樂審美」是對本劇質感最多的評價。神仙住的地方像縣城古風小景點，宗門像村口。男主白九思轉世必須一身白，從頭白到腳後跟。

2、莫名其妙、觀念過時的仙偶劇

部份觀眾對男女主感情線的觀感是「莫名其妙」：摔倒莫名其妙嘴對嘴，莫名其妙男女主結婚，女主被刁難上神男主出來打臉眾人。而女主的命運過於依賴男主的神力和地位，在觀念上跟過時的霸總劇沒有分別：

「東亞女結婚play的終極幻想以後別叫女頻了，叫嬌妻頻。」



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3、伏筆埋線太長，流失觀眾嚴重

前面至少8集女主都在設局裝傻，最大的反轉在第11、12集，導致前面看得不明所以的觀眾棄劇。



小作文

「這，還是那個最會滿足觀眾剛需的于正嗎？」 鐵皮小鼓

看完《臨江仙》的更新，心中最大感慨便是這句話。作為近期熱度資料表現不錯的一部仙戀劇，《臨江仙》其實並非沒有優點。它節奏不慢，甜虐得當，雖然上仙之戀飄忽到有點兒戲，但文白相間的臺詞確實能時不時來點驚喜。

拿一部「饅頭鹹菜」的剛需劇來衡量，它能滿足暑期檔特供的「學齡劇」要求。但作為一部于正劇，它就有點讓人失望了。開篇，男女主就以「意外接吻」的方式見面，「師尊文」+女尊路子混搭推進，倆人就稀裡糊塗地成了親。

女主角一步登天後，先婚後愛的試探有，替身文學的狗血有。接著就是三生三世、下凡曆情劫的古早設定……《臨江仙》的每一步情節推動，都可以用一個「四字成語」的套路總結。就算是我這個仙戀劇看片量遠算不上海量的觀眾，都能大致猜到它下一番花要如何翻。

于正說要用新方法寫長劇，讓長劇短劇化，情緒第一。（視覺中國）

這可不是于正劇的做法啊。作為長劇賽道最會滿足觀眾剛需的項目經理之一，在觀眾為短劇癡迷的初期，他就能捧上復仇節奏快到飛起的《墨雨雲間》；在「雙男主」諱若莫深的階段，他能用一部聚焦梨園行的《鬢邊不是海棠紅》，讓各方皆大歡喜；再往前倒，他的《延禧攻略》、《宮》，哪一次不是憑藉對觀眾神經的精準揉搓成為市場「頂流」？

可到了《臨江仙》，連他也難找到「滿足剛需」的密碼了。究竟是于正式的專案開發方法失效了，還是長劇「滿足剛需」的空間被短劇、短視頻嚴重擠壓了？我想，這才是《臨江仙》拋給我們最大的問題。

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「對微短劇的買櫝還珠」 忠犬七公

又一部以詞牌名為劇名的仙俠劇開播了，它就是《臨江仙》。第一集接吻，第二集結婚，左一個局中局，右一個白切黑，聽起來不錯，可真信你就上當了。

這部劇仙俠劇確實不講三生三世宿命糾葛了，改「三婚三離」了，這種「瘋批」夫妻大戰的故事確實有挖掘潛力，但是開場卻讓人目瞪口呆，觀眾看到的是「師兄愛上魔教妖女」「天上掉下來個仙尊」這類陳年老梗。

貨不對板，成品和宣傳不符，是這部劇引發爭議的重要原因。能看出《臨江仙》是在向短劇學習，節奏那叫一個快，各種反轉和強衝突每集都有，部份片段也能單拎出來誇一誇。比如渲染中式恐怖的鬼王娶妻，側重特效的寒潭弑蛇，作為切片傳播效果不錯，能夠擊中觀眾的需求。

可是能用切片吸引到觀眾，卻很難用切片留住觀眾，長劇還是要靠整體架構取勝。結婚、搶親這種關鍵字單拎出來看確實高能，但一味求快，卻又不交代角色的行為邏輯，看起來在下一盤很大的棋，實際上就是故弄玄虛，令乘興而來的觀眾敗興而歸。

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和省略動機相對的，是各類元素塞得很滿。替身文學、輕喜劇、多角戀……市面上流行短劇的常見配料，《臨江仙》裡都能找到。實際上，這些元素在長劇中很多時候是互斥的。動不動就冒出來的輕喜劇，實際上很破壞情感線，對觀眾的觀劇情緒影響很大。

服化道不能細看，第一眼看起來精緻，細看則透著一股土味兒。部份妝造透著一股影樓風，廉價且難看，這年頭稍微講究一些的短劇都能夠打敗它。既然努力學習短劇，就別在服化道上露怯了。

《臨江仙》由人氣內地女星白鹿主演。（《臨江仙》劇照）

雖然在仙俠劇中找演技屬於苛求，但還是要重複一遍，光靠瞪眼表現不出人物的情緒，而且冷面和面癱是兩個概念。單一的表演風格，難以展現出角色複雜的內心世界，偏偏《臨江仙》在敘事上又多又滿，頗具野心，當兩者相遇，結果相當慘烈，完全低於預期。

按說長劇向微短劇取經沒錯，錯的是買櫝還珠。學習的方向錯了，越努力越出問題。

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