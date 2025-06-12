已故神級歌后家族現新星「她」姪子征戰韓娛圈　帥氣模樣曝光

韓國的選秀節目「BOYS PLANET」即將開播第2季「BOYS II PLANET」，目前有9位台灣選手參加，而其中一位鄧佳駿，則被網友挖出其家庭背景，原來他的姑姑是已故歌后鄧麗君。



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網友整理出9位台灣選手名單包括黃薪祐、崔立于、許謦宇、陳立其、林擎恩、洪子皓、柯茗傑、陳昭宇、鄧佳駿，其中編號第148號的鄧佳駿是鄧麗君的姪子，他的父親鄧長禧是鄧麗君的弟弟，不過2008年在上海病逝，據「自由時報」報導，2005年在鄧麗君逝世10週年活動上，鄧長禧曾表示2歲半的兒子鄧佳駿，雖然沒有見過姑姑，卻已能哼唱她的歌曲，笑稱應該是遺傳到姑姑。

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鄧麗君文教基金會的董事長鄧長富，也就是鄧麗君的三哥，回應「自由時報」證實鄧佳駿去參加選秀節目，因為基於興趣好玩所以去參加該活動。有認識鄧佳駿的友人也在網上分享他私下生活照，還透露鄧佳駿參加選秀前是在精品專櫃當專櫃服務人員。

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