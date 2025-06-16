長安的荔枝｜38位外籍演員疑觸犯限籍令　網民建議效仿特朗普徵稅

繼《長安十二時辰》之後，中國「文字鬼才」作家馬伯庸的另一作品《長安的荔枝》，也被翻拍成電視劇，近日正在熱播中，但伴隨熱度而來的，卻是一波接一波的爭議。繼女主角那爾那茜被質疑有「高考移民」背景之後，網友又挖出該劇有多達38位外籍演員參演，引發外界質疑觸犯了「限籍令」。



根據中國廣電總局2020年頒布的「限籍令」，限制擁有外國國籍的藝人參與影視作品，這項規範如今因《長安的荔枝》再度被推上風口浪尖。除了第一主演雷佳音以外，劇中5位主要演員包含竇驍、盧芳生、馮嘉怡、安沺與蔡鷺等，皆非中國國籍，各自來自加拿大、日本、澳洲、美國。由於《長安的荔枝》是古裝劇，因而也有人質疑由外籍演員詮釋，可能難以表達中國文化底蘊的 精髓。

《長安的荔枝》包含竇驍在內有38位外籍演員。（《長安的荔枝》劇照）

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截至目前為止，《長安的荔枝》主創團隊尚未正面回應爭議，但大量外籍演員的參與仍讓人質疑是否違背政策底線。大陸網友也紛紛留言諷刺：

「建議效仿特朗普（Donald Trump，又譯川普），外籍演員加稅100%」

「明擺著，是為了往國外洗錢方便唄」

「這麼多外國人來搶工作」。



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