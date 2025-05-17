折腰｜陸劇版為何被原著小說比下去？劉宇寧嘆「這些」橋段拍不了

【折腰／陸劇】由劉宇甯、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇《折腰》剛開播就引起了不小的關注，這部拖了兩年才播出的陸劇，改編自蓬萊客的同名小說，講述了男主角魏劭當年父兄戰死，對背棄盟約的喬家懷有深仇，為了平息戰亂他被迫和喬家聯姻娶小喬為妻，而小喬不忍百姓受戰亂之苦，也不希望家族最終走向覆滅的命運，主動替嫁保全親人。小喬深諳以柔克剛的道理，一步步走進魏劭的心裡，化解他心中仇恨，兩人從互相利用到真心相愛的故事。



由劉宇甯、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇《折腰》剛開播就引起了不小的關注。（《折腰》劇照）

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《折腰》播出後，隨即引起不少網民的關注，由於這部劇是根據蓬萊客的同名小說改編而成，因此不少網民都會拿劇版和原著做比對，這才發現原來劇版《折腰》刪了不少原著裡的精彩情節，忍不住紛紛上線抗議！

對於原著和劇版有出入的爭議，作為主演的劉宇甯，曾在直播裡坦言如果劇組真的按照原著來拍《折腰》不僅過不了審，而且估計會出事「你們想的原著橋段是拍不了，別在那胡思亂想了，拍不了那玩意」、「如果真按原著拍了，我估計演員和導演都能進去，非常嚇人」。陸劇版為了過審，劇組在情節上刪減了大量通過親密關係推動情節發展的劇情，更著重於權謀和心理博弈。

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事實上《折腰》的原著內容真的十分炸裂，根據讀者回饋，原著小說裡的魏劭比劇版的更加瘋批，而且還包含了豪取搶奪、倫理糾葛等具有爭議的橋段，而魏劭在娶了小喬後魏劭的日常只有三件事：打仗、吃醋、大尺度親密互動，這的確沒辦法拍出來啊！雖然有讀者反映說，改編陸劇拍出來的效果，和他們心裡的期待有落差，但還是有不少理智的讀者站出來喊話：你們想的橋段真的拍不了！

魏劭並非傳統意義上的完美男主，他內心充滿仇恨的同時，卻又對天下懷有遠大的抱負。他強大的同時，卻又有著不為人知的脆弱敏感，最終他因為愛學會了妥協，放下仇恨和過去和解；而女主小喬則徹底打破了古偶劇裡「花瓶女主」的設定，在魏、喬兩家以智謀而非美貌而立足，也讓大家漸漸對她改觀。

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