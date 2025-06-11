藏海傳劇評｜IMDb 9.1分創陸劇新高　揚威國際征服全球劇迷憑什麼

當一部劇做到了從開端到結束，都在不斷引發探討和解讀，就意味著其作為文化產品的娛樂屬性和文化屬性得到了雙重保證。在很多觀眾看來，《藏海傳》早已超出了一部所謂的「大男主復仇劇」的範疇。而《藏海傳》在全球190個地區同步播出時，製作團隊未曾預料到，一場關於東方文化的討論會在海外掀起風暴。



開播以來，《藏海傳》憑藉主題思想的世界通行性、懸念叢生的劇情，以及精准的傳播策略，在中國刷新多項播放紀錄的同時，迅速在全球市場實現「破圈」。並通過文化共鳴提升了中國影視的國際影響力，堪稱2025年陸劇「出海」的標誌性作品。

值得注意的是，《藏海傳》在Disney+同步熱播，IMDb開分高達9.1，創下2025年中陸劇集開分的最高紀錄。同樣，它在MDL也獲得了8.5的高分。

《藏海傳》早已超出了一部所謂的「大男主復仇劇」的範疇。（《藏海傳》劇照）

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《藏海傳》在東南亞地區引發追劇狂潮。泰國、越南、馬來西亞等地觀眾沉迷在劇中堪輿和縱橫之術，以及主角藏海驚心動魄的復仇之路，相關話題多次登頂當地社交媒體趨勢榜，成為名副其實的爆款。

不少外國網友通過社交媒體留言，表達了對《藏海傳》和中國文化的喜愛：

「人物的塑造非常立體，每⼀場戲都在推動劇情發展，沒有無意義的內容和對話。」

「劇情、演員、燈光和音樂都非常棒。我為中國傳統服裝、建築和思想感到著迷。」



從左至右：鄭曉龍、肖戰、曹譯文。（花絮）

這兩年，陸劇面臨著自身發展的瓶頸和微短劇的強勢擠壓，《藏海傳》能在穩固國內市場的同時實現海外告捷，所為何來？

黃鐘大呂+輕刀快馬，集長短劇之優長

首先，《藏海傳》既把傳統長劇的宏大格局、敘事深度、文化價值發揚光大，也借鑒了當下流行的快節奏、強情節，多反轉的高信息量和高潮迭起，引得長短劇觀眾一起駐足。《藏海傳》開篇沒多久，男主藏海的一句「就是我命不該絕」振聾發聵。皇陵之前，藏海首殺莊蘆隱幕僚楊真，掀起了復仇反擊戰的第一幕高潮。



楊真狡詐，就以斷龍石的落和停為關竅，在智計上碾壓他，將其逼入絕境。瞿蛟狠辣，就以平津侯的多疑為切入點，借力除去大敵。前10集中，藏海牛刀小試，除掉兩個週邊幫兇，並埋設多處伏筆，在後續劇情中接連炸響。之後的情節環環相扣，藏海運用堪輿術、縱橫術，令褚懷明、莊之甫、莊蘆隱、曹靜賢、趙秉文等人，一一自食惡果。

在與褚懷明纏鬥時，藏海上借天時，下借人力，將其推向不歸路。在挑動莊蘆隱、曹靜賢兩虎相爭時，藏海精心佈局，暗運機謀。年少時所學的每一門知識都有了用武之地，復仇大計一步步實現，但整盤棋上仍缺藏得最深的第三人…

棋到終局，藏海揭開第三人趙秉文的真面目，也解開了「癸璽」蘊藏的最高機密。在天大的誘惑面前，從皇帝到仇家三人組，無不顯示了個人私欲膨脹的本性，而藏海父子終能抱元守一，要將可能為害人間的不祥之物永久封存。

在故事走向尾聲的同時，人物群像漸次清晰，而由私人復仇至守護大義的主題也顯現無遺。這樣的主題，彰顯了全球通行的「先進戰勝落後」、「文明戰勝暴力」的價值觀，同時滿足了中國和國際觀眾的心理需求。

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主線脈絡清晰，行進中的思索也從未停歇。比如說，藏海在復仇過程中，不得不利用他人，甚至一度陷入「屠龍者終成惡龍」的困境，但他堅守住了自己善良的底色，終究走出了人性中的灰色地帶。

藏海和香暗荼的愛情線，與師父高明的師徒線，與父母、妹妹的親情線，是劇中難得的光亮和希望。這些真心和情感溫暖著藏海，一次次助他在兇險莫測的漩渦之中脫身。總導演鄭曉龍解讀《藏海傳》時曾表示，藏海通過莊之行的弑父、平津侯的死，重新思考自己的復仇，從而對整件事、身邊的人都有了全新的認識。

導演曹譯文解讀結局時稱：

「藏海的人生不能只有復仇，我們希望在他大仇得報時，也能收穫情感的治癒，這樣他的人生才可以延續下去。」



復仇過程中，藏海呈現出神鬼莫測、沉謀重慮的屬性，以及以弱勝強所必不可少的隱忍與執著。這些情節極盡智謀劇的類型化書寫，也通過不停的反轉和層層懸念拉動了整體的節奏。最終，他抵達了人之為人的最高境界：以天下蒼生為己任。劇情上的收梢完成了，生命的尊嚴也找到了。

主題上彝鼎重器，敘事上輕刀快馬，是《藏海傳》殺出重圍、兩線開花的最大底氣。

故事+文化，陸劇出海有雙翼

如果說劇情是征服觀眾的硬實力，文化就是浸染觀眾的軟元素。劇中展現的堪輿術、縱橫術、《易經》哲學、昆曲、古詩詞，加強了劇集的文化屬性，被解讀為「東方智慧的現代演繹」。



《光明日報》評論說：「《藏海傳》的俠義故事，不是刀光劍影的廝殺，而是一場以『學識加持正義』與仇家的智鬥。」、「天文地理是謀略，匠心巧思是武器，洞悉人性是底牌。」

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而藏海以弱勝強的逆襲故事，被海外觀眾視為「當代人面對生活困境的隱喻」。自然星象與世事起伏之間的因應，被海外觀眾比作「中國古代天文學的詩意應用」。

《藏海傳》在總台央視熱播期間，也一路紅到臺灣。連日來，臺灣媒體爭相報導，島內時事評論員主動推薦，許多臺灣網友一邊看劇一邊在「看臺海」海外平臺留言板熱烈互動、點贊。

根據臺灣觀眾的回饋，我們可以將《藏海傳》在台掀起收視狂潮的原因歸納為以下三點。

第一， 是血脈相連的文化共鳴。劇中對於非遺元素加以運用，將文化符號轉化為關鍵劇情。例如皮影戲以「獸性圖騰」隱喻朝堂權力博弈；曹靜賢用昆曲唱段暗喻與平津侯的對峙，形成「戲曲與暴力」的反差美學。

第二，是處世哲學的高度契合。劇中所傳遞的孝道、忠義、隱忍等價值觀，與臺灣觀眾尊崇的倫理觀念深度共鳴。藏海「從為家復仇到為國為民」的成長弧光，正是兩岸人民都很熟悉的 「小我到大我」的東方英雄敘事。

第三，是集體記憶的再度喚醒。《甄嬛傳》多年以前在臺灣熱播，如今《藏海傳》延續了鄭曉龍導演在台獲得的認同和信任，被視為「文化DNA的喚醒」。堪輿和建築知識的滲入，使不少臺灣青年對古建、非遺文化產生嚮往。

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走向東南亞，走向歐美，《藏海傳》合作版圖遍及全球190個地區，成為中國文化輸出的標杆作品。在海外華人世界中，《藏海傳》和觀眾實現了異國他鄉喜相逢的邂逅。在不同膚色的人群中，越是民族的越是世界的，《藏海傳》以正宗的東方審美收穫了知音。

由時裝而古裝，春羽影視新起點

作為見證陸劇發展歷程的大導演，鄭曉龍就等同於品質保障。他的作品題材跨度之廣，製作標準之高，挖掘文化之深，各年齡層觀眾都有目共睹。春羽影視創立五年來，鄭曉龍導演繼續穩定輸出，也在實現導演隊伍的傳幫帶。在他的帶領下，包括《藏海傳》導演曹譯文在內的春羽新生代主創隊伍日漸成熟，佳作迭出。



《功勳》是總局主題創作的重點專案，講述八位「共和國勳章」獲得者的事蹟，以單元劇形式展現他們的平凡和偉大，獲得豆瓣9.0的高分；《幸福到萬家》聚焦鄉村振興與女性成長，講述新時代農村人的夢想與奮鬥，突破圈層，收穫大批年輕人關注；《偵察英雄》作為去年收視和口碑雙豐收的佳作，以偵察兵視角解讀偉大的抗美援朝精神，以小見大地還原了當年最真實的戰場與最英勇的戰鬥；《駐站》以基層鐵路員警視角，呈現警民互動的多種樣態。既是行業劇，也是生活劇，開年即創下央一黃金檔CVB收視紀錄。

此次的《藏海傳》，鄭曉龍導演聯手曹譯文導演，在文化厚度和商業價值上再度飄紅。從中能看出兩代導演的傳承，比如對於現實主義手法的堅持，對「細節就是情節」理念的貫徹。

同時也能看出年輕導演的朝氣和匠心，比如曹譯文導演對於敘事節奏的把控、年輕角色的情感把握，在強調寫實的同時也會適當留白等等。作為春羽影視的首部古裝劇，《藏海傳》是其從「精品內容生產者」向「文化輸出者」進階的宣言。

它證明了：在輿論與內容博弈、傳統與創新碰撞的當下，春羽影視有能力通過敏銳的市場體察和專業的創制水準，實現由現實題材而古裝題材，由傳統文化而觀照當下的全方位發展。

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