前AV女優明日花綺羅疑背智障男友賣淫　圈中涉及性交易不止周鶴年

南韓男團THE BOYZ成員26歲周鶴年被爆，曾在日本與37歲前AV女優明日花綺羅私下見面並疑似有性交易，所屬經紀公司 ONE HUNDRED昨天宣布與其解約，並解除團體成員身份。然而事件持續延燒，據悉涉及性交易的不只他一人，還有製作人兼歌手MC夢。



製作人兼歌手MC夢。（MC夢IG圖片）

明日花綺羅驚爆有小12歲的男友Hirok（本名：廣川龍）。（X截圖）

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明日花綺羅的戀情也因此再次受到關注。據韓媒「osen」報導，她曾在去年公開與一位患有智能障礙、比她小12歲的YouTuber交往Hirok（本名：廣川龍），且至今未有分手消息，外界質疑她與周鶴年的私下見面又涉入交易是否恰當。

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據悉明日明日花綺羅和Hirok透過合作影片認識，並透過社群平台公開認愛，但有網友認為只是為了炒作話題搶流量，並非真交往。Hirok在2021年公開自己有智能障礙的事實，並獲得許多粉絲支持。明日花綺羅於2007年12月以AV女優身份出道，並於2020年2月正式引退，目前轉型當網紅。

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