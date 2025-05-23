作家慘遇520人斬渣夫！照顧3億分之1罕病兒　竟揭丈夫偷吃AV女優

步入婚姻後象徵著對另一半的忠誠，即使遇上困難也應攜手面對、不能背叛。日本一名女作家草眠（くさのねむ）人生宛如連續劇，除了獨力照顧罹患罕病的兒子，她還發現丈夫趁自己忙於家務時在外偷吃，約炮對象竟高達520人，名單甚至還有AV女優。



日本一名女作家發現丈夫趁自己忙於家務時在外偷吃。（示意圖／freepik）

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根據日媒「女子SPA」報導，草眠和丈夫初次見面就愛上彼此，經過一年熱戀後步入婚姻，草眠看似正要展開幸福美滿的人生卻突然急轉直下。兩人雖然順利生下兒子，但寶寶卻罹患每3億人中僅有1人的遺傳疾病，在日本甚至沒有病例。

草眠的丈夫是個溫和又體貼的人，對於夢想組織家庭的草眠而言堪稱理想伴侶，唯獨丈夫低落的性慾讓草眠稍感寂寞，但也讓她篤定丈夫不會出軌。不料，低落的性慾恰恰是草眠丈夫的大玩婚外情的偽裝。

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因為是第一次生產，加上兒子罹患罕病，草眠幾乎將全數心力耗費在家務上，即使向丈夫吐苦水，對方卻總是一副事不關己的態度。此時，丈夫開始用工作、出差等理由疏遠草眠，直到某一天，草眠終於在丈夫手機找到自己被冷落的原因。

丈夫的手機通知聲不斷響起，螢幕上顯示著交友軟體的畫面，甚至在包包裡發現了保險套以及壯陽保健品。此外，草眠檢查丈夫手機時，赫然發現當初那個溫柔體貼的丈夫，出軌人數竟多達520人，對象從應召女郎、炮友甚至連AV女優都有。

當草眠質問丈夫時，對方坦承「壓力太大，所以去風俗店」，甚至連一絲悔意都沒有，反而認為「不把壓力帶回家」、「在外面解決」、「這樣的行為也沒辦法」，正當化自己出軌520人的荒謬行為。

草眠目前已和性成癮的丈夫分居，並且獨自照顧全球僅30名病例的罕病兒子。

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