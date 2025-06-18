男偶像形象崩壞！被爆酒吧夜會神級AV女優　公司火速割席宣佈解約

韓國11人男團THE BOYZ這陣子傳出許多負面爭議，包含成員疑似談戀愛，私下約女粉絲聯誼還狂喝啤酒，在中國大陸跟韓國也都被拍到路邊抽煙等，原本跟這些醜聞都無關的成員周鶴年卻在前（16）天宣布停止活動，讓粉絲相當不解。今（18）天公司正式對外宣布周鶴年退團，原因就是他私下跟知名AV女優明日花綺羅私約！



韓國媒體《news1》獨家取得日本八卦雜誌《週刊文春》詢問信件，指出周鶴年5月29日跟幾個熟識的日本朋友前往六本木的酒吧，還一起喝到隔天凌晨，同席的還有明日花綺羅，兩個人被拍到擁抱的照片，明日花綺羅還把下巴靠在周鶴年肩膀上。

明日花綺羅被拍到把下巴靠在周鶴年肩膀上。（ig@asukakiraran）

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THE BOYZ的新公司One Hundred Label像韓國媒體坦承，確實有收到來自《週刊文春》的詢問信件，也向周鶴年確認此事。公司也在剛剛對外宣布「周鶴年退出THE BOYZ以及解約公告」，其中提到公司在收到跟周鶴年私生活有關的爭議消息後，就立刻中斷其所有活動，並花時間確認真偽。確認後公司意識到事情的嚴重性，也認為無法繼續信任周鶴年，在跟成員充分討論後，最終決定讓他退團並解約，希望外界理解這是為了保護團體才有的不得已之舉。

公司認為無法繼續信任周鶴年。（IG@_juhaknyeon_）

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實際上明日花綺羅並非第一次「擊殺」韓國團體，另一韓團「大國男兒」2023年原本在選秀節目《PEAK TIME》表演〈MIROTIC〉而翻身爆紅，還獲原唱金在中認證「唱得很好」，未料成員Karam（朴賢哲）被掀出在日本的酒吧、游泳池狂歡，曾以「AV女優關係者」名義被邀請活動，明日花綺羅也在場，最終《PEAK TIME》與大國男兒切割，請整團退出節目。

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