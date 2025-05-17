男星陷AV版《魷魚遊戲2》爭議後復出　新劇聚焦現代人戀愛攻略

曾因爭議退演的演員朴成焄，確定以浪漫愛情劇回歸小螢幕。JTBC於5月15日正式宣布，將推出改編自熱門網路漫畫的電視劇《未婚男女的效率戀愛》，並由韓志旼、朴成焄、鄭惠成、金素慧、李基澤主演，預計於2026年播出。



朴成焄曾在2024年因在個人Instagram上傳一張惡搞Netflix《魷魚遊戲》第二季的情色海報而陷入風波，雖然他迅速刪除貼文，但爭議已在網路上擴散，最終導致他退出原定出演的戲劇《暴君的主廚》。此次以新劇《未婚男女的效率戀愛》重啟演藝之路也引發關注。

朴成焄錯手上傳色情版《魷魚遊戲》。 （IG@boxabum）

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該劇講述一位決心戀愛的女子，在相親過程中遇見2位截然不同但同樣充滿魅力的男子，隨著心動與掙扎交錯，最終理解愛情真正意義的故事。劇本由《舊案尋兇》的編劇李以珍執筆，導演為《車貞淑醫生》的李在勳，製作公司則為SLL。

女主角由「浪漫女王」韓志旼擔綱，飾演The Hills飯店採購組代理李宜英，一位在工作上表現出色、同事信任度高，但在感情方面始終處於停滯期的職場女性。過了30歲卻從未談過一場像樣戀愛的她，毅然決定開始「人為戀」（追求人為相親），並投入相親戰場。

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朴成焄則飾演與她相親的對象木工工作室代表宋泰燮，一位外柔內剛的男子，夢想與摯愛建立家庭。雖然個性堅定不易動搖，卻因一次偶然的相親捲入強烈情感漩渦，也讓人期待朴成焄將如何詮釋這位被愛動搖的角色。此外，這部作品也集結了演技實力派與新生代演員，包括活潑率真的鄭惠成、金素慧，以及氣質多變的李基澤，共同打造一本屬於現代人的戀愛攻略書。

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