素人演員抱怨試鏡被換角 引出影帝以過來人身份留言安慰感動網民
撰文：TVBS新聞網
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33歲影帝柯震東在社群平台Threads相當活躍，常常與粉絲聊天互動，還被網友封為「脆王」，而他日前迎來34歲生日，透過社群發文回顧這一年，他坦承地說：「今年依然不快樂」，一席真心告白引發大批粉絲湧入留言打氣。不過柯震東本人也時常在網上關心其他粉絲，並表示自己也曾歷經換角與錯失角色的失落。
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一名素人男演員，最近在Threads分享自己的心酸經歷，提到有次前往某劇組參加試鏡，被導演承諾「開拍見」，還以為角色已穩拿，結果卻發現該角色又被劇組重新對外公開徵選，讓他感到極度失落與沮喪。貼文一出，讓柯震東也現身安慰。
柯震東表示：「給自己一些空間與時間去難過、去失落，甚至看到那部戲爆紅而感到吃味也很正常。但請記得，要振作起來！永遠要相信，屬於你的那一天一定會到來。」讓許多網友朝聖並表示「真的很棒」。
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