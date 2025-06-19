被傳怒罵中國人沒素質　昔日男神18年後澄清《康熙來了》失言風波

朱孝天從《流星花園》的男團F4一炮而紅，近日他作客網紅「papi醬」的頻道，重提2007年在《康熙來了》失言事件，當時周渝民、朱孝天在《康熙來了》聊到粉絲，周渝民說「日本fans很有禮貌」，朱孝天接話「可是日本當地還有中國人」，就是這句話惹到粉絲，朱孝天喊冤：「在網路上被標題黨說『朱孝天說中國人沒素質』，其實我沒說過這些話。」



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朱孝天事隔18年還原整件事情來龍去脈，他澄清：

「當年我們爆火以後，我的心態一直不平穩，我一直覺得很難受、很痛苦，賺到錢以後我又想要逃脫這樣的感覺，我就會花點錢旅遊，那次選的地方是日本，我在日本搭地鐵，突然一個女生看到我了，她應該是中國留學生，她很興奮過來很大聲跟我說話，我本來就已經恐懼這樣的東西，但是我還是好好跟她講『不要激動』，這件事在我心裡有一點陰影。」



朱孝天說：

「後來我上《康熙來了》，我當時的確很不會表達自己，講述的方式確實是傲慢的，我才二十出頭嘛，不大明白自己該用什麼方式講，我並不是那個意思，後來這個事在網路上被標題黨說『朱孝天說中國人沒素質』、『中國人是他的惡夢』，其實我沒說過這些話。」



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朱孝天也反省自己，如果現在這個年紀碰到當時那個女孩子，他會好好溝通：「我知道你很高興，你不要那麼大聲。」朱孝天說：「我更想找到當時那個女孩子跟她道歉。」直播間助理問朱孝天，如果現在做自媒體比F4還紅，「你會再飄（耍大牌）嗎？」朱孝天高EQ回應：

「現在體重夠重了，不大可能再飄。」



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