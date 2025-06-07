43歲視帝為角色「破戒」飲酒入戲　坦言帥氣外型是優勢也是包袱

43歲周渝民（仔仔）拿金鐘獎最佳男主角都過12年，帥氣外型偶爾仍是跘腳石。《我們與惡的距離2》（與惡2）導演林君陽承認，「一開始對仔仔是有問號的」，也說自己「被說服一陣子」。周渝民被問是否困擾時搞笑說：「自己說困擾實在是有一些不要臉！是我的包袱，但也只有自己能解決。」



林君陽說，《與惡》的IP有社會寫實的基礎氛圍，突然要找一個相對很帥、很美型的演員進來，他會有種「哇我要做多少努力，才能把本質如此瀟灑的人放到故事裡」，當初是製作人林昱伶說「聊聊看嘛」，結果一碰面都同時點頭：

「我覺得他想要這個角色，有感受到那個熱情。」



43歲周渝民（仔仔）拿金鐘獎最佳男主角都過12年，帥氣外型偶爾仍是跘腳石。（FB@周渝民）

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周渝民其實最早只拿到大綱和2集劇本，但他透露：「一知道是《與惡》團隊來找，我就答應要演。」對於《流星花園》的包袱，他並不嫌棄，因那是成就他的東西，可以共存但不想太多，更透露早在F4時期，就是第一個跟經紀公司開口「每年讓我演一部戲」。只是直到現在，若有人仍舉著這個光環，他會用開玩笑口吻回應：

「我都40多歲，你還跟我講我流星花園！那種單純的表演沒了！有沒有看過我最近的戲？」



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劇中周渝民的妻子孟耿如及女兒因意外身亡，悲憤可以想見，由於戲是大年初四開拍，一到片場，大伙互相寒暄過得好不好，他卻說：「我這個年過得不好。」原來為了投入角色，平時不碰酒的他跑去買酒，去感受角色的悲哀，甚至原本陪老婆喻虹淵回娘家，也提早返回台北。

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金鐘編劇呂蒔媛的劇本被形容「很難」，製作人林昱伶第一次看到就拿起筆做筆記，薛仕凌受訪時舉手承認：「我覺得很難！看了5次才懂，還懷疑自己是不是有什麼功能性文盲，字看得懂而已。」幸好靠律師朋友指點才進入情況。周渝民則是驚訝劇裡裡的「世界很大」，但真正下去拍的時候，才知道編劇為何把這麼多的角色寫得這麼深。

仔仔周渝民憑《回家》一劇首度奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎，榮封視帝。（《回家》劇照）

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