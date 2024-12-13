劉德華曾上《康熙》讚4位港產女神中關之琳最靚　最性感是「她」

60歲金馬影后張曼玉，暌違銀幕多年，近年已經沒有拍戲的她，低調過生活，她過去曾憑電影《三個女人的故事》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《花樣年華》，四度奪下金馬獎影后，依舊是目前紀錄保持人。



張曼玉過去曾憑電影《三個女人的故事》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《花樣年華》，四度奪下金馬獎影后。（《花樣年華》電影劇照）

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張曼玉在2013年淡出影壇，日前在社群分享難得拍攝的廣告影片，大秀美背，讓人直呼還是超美。其實過去張曼玉曾與劉德華合作電影《旺角卡門》，她薄紗裡面完全一絲不掛還「激凸」，連天王劉德華都印象深刻大讚：

「真的性感！」



劉德華在《旺角卡門》只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（《旺角卡門》劇照）

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劉德華曾上《康熙來了》受訪說合作過的女明星中：「陳玉蓮最讓他心動，梅艷芳是最哥兒們的，關之琳是最漂亮的，張曼玉是最有風情且最性感的。」劉德華接著回憶拍攝電影《旺角卡門》，他內褲都不能穿，下半身只圍一條毛巾，張曼玉則是穿著薄紗裡面一絲不掛，他在節目中頻頻大讚：

「張曼玉是真的性感！」



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