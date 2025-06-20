影后稅務爭議再升級「涉及金額恐超過330萬人民幣」受害者不止1人

大陸知名演員、74歲影后劉曉慶公司陷入逃漏稅爭議再添變數，舉報人王先生近日向深圳市福田區人民法院提起執行異議之訴，法院已向劉曉慶相關公司發出公告送達。



據《揚子晚報》報導，深圳市福田區人民法院已向寧波曉慶企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、許某、劉曉慶珠寶（寧波）有限公司發出公告，送達王先生提起的執行異議之訴相關文件，包括起訴狀副本、證據副本及開庭傳票等，並訂於9月12日開庭審理。

74歲影后劉曉慶公司陷入逃漏稅爭議再添變數。（微博@劉曉慶）

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今年4月，王先生實名舉報劉曉慶涉嫌逃漏稅，指控其透過名下小微企業上海弈熙文化傳媒中心，以「形象代言費」名義將330萬元人民幣借款轉為個人收入，並開具6%稅點的增值稅發票規避27%以上的個人所得稅。王先生表示，該企業被指無實際經營場地、員工和社保繳納記錄，涉嫌虛開發票逃稅。

對於舉報事件，劉曉慶於5月15日發表聲明否認指控，稱：

「本人與舉報人王某並不認識，也從無交集。王某舉報內容與客觀事實不符，純屬惡意舉報。」



王先生則在之後發文回應，表示劉曉慶涉及逃漏稅金額不止330萬元人民幣，並透露已找到另一位受害人。目前上海市稅務局第四稽查局已受理此案並啟動調查。

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公開資料顯示，劉曉慶1950年10月30日出生，為大陸女演員，代表作包括《小花》、《瞧這一家子》、《芙蓉鎮》、《原野》、《武則天》等。值得注意的是，劉曉慶曾在2002年因公司逃漏稅上千萬元人民幣被羈押422天，其妹夫靖軍作為公司法人被判刑，劉曉慶本人因證據不足未被起訴，後透過變賣資產補繳稅款。

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