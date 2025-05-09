康城影展｜畢贛《狂野時代》入圍主競賽單元　舒淇角逐影后在望

大陸導演畢贛暌違7年推出全新長片《狂野時代》，8日晚間確定入圍第78屆康城影展主競賽單元，也是本屆康城影展唯一入選主競賽的華語電影。該片由金馬影后舒淇與易烊千璽主演，趙又廷則擔任特別演出。日前港產片《風林火山》入選本屆康城影展「午夜展映」單元，屆時將有機會看見舒淇、金城武、趙又廷同時間現身康城。



港產片《風林火山》入選本屆康城影展「午夜展映」單元。（《風林火山》劇照）

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其實，從4月中康城影展公布首批主競賽入圍片時，就有消息指出，畢贛將帶著新片《狂野時代》參展，且預計會入選主競賽單元，不過後續始終沒有下文。隨著康城影展開幕倒數一周，原以為畢贛今年趕不及壓線，沒想到5月3日巴黎時間19點，《狂野時代》出現在2025年康城官網的主競賽名單中，但該條目隨即於20點火速遭刪除，原因不明。

《狂野時代》出現在2025年康城官網的主競賽名單中。（微博@狂野時代）

不過最後，在香港時間8日晚間，康城影展的主競賽名單上，再度出現畢贛《狂野時代》的條目，而《狂野時代》的微博主頁，也發文公布確定入選的消息，也讓塵埃終於落定。據知情人士透露，《狂野時代》會遲遲未能確定入選，主要是在等大陸俗稱「龍標」的電影公映許可證，如今確定參展，也代表該片於大陸審核合格，取得發行資格。

畢贛曾在2018年以第二部劇情長片《地球最後的夜晚》入圍康城影展「一種注目」單元。（視覺中國）

畢贛曾在2018年以第二部劇情長片《地球最後的夜晚》入圍康城影展「一種注目」單元，但最後未拿下該項目的最佳影片。「一種注目」為正式競賽的平行單元，過去曾獲獎的有奧斯卡名導Yorgos Lanthimos第二部長片《狗牙》，去年大陸導演管虎也以《狗陣》獲獎。此次畢贛第三次入選康城影展就是主競賽，也代表舒淇將有叩關康城影后的資格。

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