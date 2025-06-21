前女優童年照曝光證實由細靚到大　卻疑似整容上癮「美出新高度」

韓國男團THE BOYZ前成員周鶴年近日捲入性交易醜聞，事件牽涉到日本前AV女優明日花綺羅，引發外界高度關注。因醜聞爆發，周鶴年遭所屬公司解約並退出團體。他透過手寫信公開承認曾與明日花綺羅一同參加聚會，但強調自己並未參與任何非法行為或買春。此事迅速成為熱議話題，並讓明日花綺羅過往的整形言論再度受到關注。



明日花綺羅童年時已有一雙渾圓大眼。（X@明日花キララ）

明日花綺羅2012年時的模樣，對比2023年的樣貌。（X@明日花キララ）

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明日花綺羅於2007年底以AV女優身份出道，並在2020年正式引退。她過去曾坦率分享自己的整形經驗，透露剛出道時曾進行玻尿酸隆鼻，隨後逐漸迷上整形，範圍涵蓋眼睛、鼻子及嘴巴，並透過微調維持臉部的精緻感。她也特別強調，自己的整形範圍僅限於頸部以上，胸部則完全為天然。

明日花綺羅也曾公開過童年照片，畫面中可以看到，她從小擁有渾圓的大眼和高挺的鼻樑，外型基底已相當出色。此外，她也分享過2012年微整形時期的模樣，對比2023年的樣貌，變化明顯。早期的她臉型較短，下巴較圓潤，五官比例沒有今日般精緻。而2023年的她臉型更為細長，下巴尖挺，鼻子也更加立體。隨著事件延燒，她整形前後的顯著變化再次成為網友討論焦點，引發廣泛議論。

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