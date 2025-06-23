天后巔峰時期遇母親患癌「哭到失聲」靠打針開聲頂硬上唱足兩小時
撰文：TVBS新聞網
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蕭亞軒近日在大陸選秀綜藝《讓我來唱》擔任推薦官，錄影現場有學員因感冒無法正常發揮，讓她觸景傷情，回想起當年母親葉秀玲生病時，哭到失聲，團隊曾緊急請醫生直接在她喉嚨注射藥物，以維持兩小時歌唱表演。她坦言非常理解那種「唱不出來、但明明可以唱」的煎熬，感性發言令現場淚流成河。
蕭亞軒的媽媽葉秀玲生前是台灣元超國際董事長，資產高達十億（台幣），母女倆感情極佳。她五歲時經歷父母離異，從小與母親相依為命，直到2010年1月1日，葉秀玲因子宮頸癌接受化療期間，感冒引發肺炎導致左肺塌陷，最終病逝。當時正處於事業巔峰的蕭亞軒，仍忍著悲痛，在母親離世前一天照常參加跨年演出。
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此次錄製節目時，蕭亞軒看到學員因喉嚨不適無法順利表演，情緒一度哽咽。她對現場學員表示：「我想到我母親生病的時候，我也沒有嗓子，但是我們有那個團隊，所以他們就找醫生，直接打針在喉嚨裡面，讓我在那兩個小時裡面有聲音。」她真誠分享自身經驗，期望能給學員鼓勵與自信。
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