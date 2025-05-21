小天后傳3年戀情告急「32歲生日宴男友不見人」助手否認分手傳聞

南韓人氣歌手IU和李鍾碩在2022年底被爆料已經低調交往4個月，兩人之後也大方認愛，交往至今已經3年多。韓國「OSEN」報導，兩人疑似工作忙碌，幾乎變成「遠距離戀愛」已經悄悄分手。OSEN求證IU相關人士，助手則駁斥了分手傳聞，直言「IU與李鍾碩目前感情良好」。



IU和李鍾碩交往一舉一動都是焦點，她2024年在首爾開唱座無虛席，人緣極佳的她也有不少藝人好友都到場觀看演出，其中男友李鍾碩，也低調現身觀眾席為IU加油打氣。有網友表示：

「去不去都很麻煩，去了會模糊焦點，不去又會被說感情危機。」



南韓人氣歌手IU和李鍾碩在2022年底被爆料已經低調交往4個月。（IG@dlwlrma）

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近日交往3年的兩人分手的傳聞又不斷出現，5月16日是IU的32歲生日，被據目擊和防彈少年團V、姜漢娜等人現身某高級餐廳，卻唯獨沒有男友李鍾碩，分手傳聞不斷。

不過，兩人正在衝刺演藝事業，李鍾碩為了新劇《再婚皇后》要到海外出外景，IU也要準備新專輯還有各類音樂活動，似乎連約會或是見面的時間都沒有。

李鍾碩為了新劇《再婚皇后》要到海外出外景。（IG@jongsuk0206）

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