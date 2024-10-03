45歲天后消失8個月原來受傷停工「1年半內做4次手術」：我不害怕

天后蕭亞軒（Elva）2023年推出新歌〈愛沒有錯〉後，宣布回歸歌壇，無奈她因髖骨關節受傷，不得不暫緩演藝工作，今年9月更預計在北醫進行第4度手術，她睽違8個月在社群IG發文分享近況，看似已完成手術，豈料並非如此，經紀人透露她仍在等待開刀時間。



Elva昨（2）日在IG分享影片，寫下「Soul Traveling」，而這其實是她2年前在巴黎拍雜誌的側拍照，粉絲擔心詢問她「身體好些了嗎」，她則表示「getting there（快好了）」，看似已經完成手術休養中。

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但記者詢問經紀人Elva近況，他無奈說其實Elva還沒開刀：「她其實心裡都準備好了要開刀，就是要等醫生的時間。」仍在等待醫院通知，更盼望10月中旬能夠完成手術。也因她持續休養、等候開刀，加上後續復健，12月的錄音只能順延，巡演預計在明（2025年）年第2季開跑。

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事實上，Elva在7月時在臉書訴說心聲，對於1年半內要動4次手術，她感嘆說：

「這是什麼樣的生活，只有我自己知道。但我不害怕，因為，我仍期待我站在台上的那天，lam alive，有你們我不懼怕，come on，l am Elva，繼續為我加油，我要看到你們跟我一起跳，一起唱，一起哭，我是Superwoman。」



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