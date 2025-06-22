50歲天后抑鬱14年　最嚴重時「起床無法呼吸」：更別提影響唱歌了

首次嘗試為戲劇配樂，蔡健雅就憑藉著「不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯」入圍了今年第36屆金曲獎最佳華語女歌手，對於有望繼續創新紀錄拿到第5次歌后，蔡健雅謙虛說：「我覺得大家太注重數字了，其實對我而言比較難能可貴的是評審讓我以戲劇原聲帶入圍這個項目。」



蔡健雅日前在金曲入圍媒體見面會中，暢聊心情與近況，透露金曲獎公布當天，擔任台北電影節評審的她正在入圍名單會議當中，驚喜獲知自己入圍並接受大家祝賀，開心了一會兒，轉頭又立刻專心投入評審討論。

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向宇宙下完做配樂的訂單並完成之後，近期蔡健雅又有了新的目標，她練習體操將近2年，如今倒立、後空翻等動作都已難不倒她，甚至在教練的鼓勵下，蔡健雅想參加下一屆世壯運。

為什麼練體操？難道是想和蔡依林看齊？蔡健雅笑說不要每次都連結到別人，「我是很有奇奇怪怪想法的人，我覺得是聽從我的身體，很多年一直有身體上的不適，曾經把我拉到最谷底」，她坦言深受抑鬱影響，最嚴重時讓她「不期待呼吸」，「我當然想活下去，但是起床那刻沒辦法吸到空氣的時候，你出生時最自然的反應沒辦法做到的時候，更別提影響唱歌了」。

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這情況從她2011年「說到愛」那張專輯持續至今，她有找過相關幫助，「該找的都有找，唯一不做的就是吃藥，我覺得活到這階段領悟到很多，人生病不管是急性還是慢性，都是身體告訴你一件事，或是人有個課題，宇宙讓你透過生病找到答案，我經歷很多不同的階段，就為了要去探索每個層次的自己」，現在她學會與抑鬱共存。

但她不願分享細節，笑說：「我知道那是什麼，但是是很私密的故事，我不要世界知道。」而這些折磨，沒有任何的方式能獲得改善，「戀愛沒有救贖我，它反而會影響戀愛，我慢慢剖析在成長過程中發生很多事情，它會影響我談感情面對人的態度」，但蔡健雅還是打從心裡感謝這個疾病，「我謝謝這個不舒服、謝謝這個病，成為我最好的老師，讓我碰到很多人 讓我成長很多，靈性、智慧還有面對人、對待自己，我發現很多人真的很少時間去關心自己，我把它當作我的使命」。

她前陣子健檢，坦言「有些要擔心的」，但她保留給自己，笑說：「我還在，不要擔心！」年過50，她覺得自己離慾望很遠了，也不想談戀愛，「我好像應該要去當仙姑」，單身好幾年的她，面對外界好奇為何不找男友，反問：「單身不好嗎？」細數自己該談的戀愛都談過，「各式各樣的都談過，姐弟戀也有啊」，呼籲單身女子，「在你可以選擇的狀態下，不需要因為沒有談戀愛而覺得自己少了什麼」。

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