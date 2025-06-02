42歲天后穿熱褲「跪著立蛋」狂吸Like 眼利網友卻因一細節極擔心
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
端午節民間有個習俗是立蛋，只要在這天正中午立蛋成功，可以招來一整年的好運氣。
王心凌特地在社群分享自己立蛋的照片，只見她成功立起了2顆蛋，不過網友則被她細白的美腿吸引住目光。
點圖放大瀏覽：
+1
王心凌上身穿著灰色T恤，下半身穿著黑色熱褲，跪在室內的地板上，很認真專注的想要將雞蛋立起來。
她最後也真的成功完成立蛋，當工作人員跪在地上要拍她立起來的蛋時，她更是在一旁調皮的拍下工作人員有趣的模樣。
點圖放大看更多王心凌照片：
+19
而她的立蛋照更是吸引了2萬網友朝聖按讚。不過網友也看到王心凌的左腳上套著壓力套，擔心的她的腳是否受傷，分分心痛留言：
「姐要保重左腿唷」
「好希望腳受傷，趕快好起來」
「腳要好好休息」
【延伸閱讀】55歲「玉女教主」再登舞台 凍齡有術仍充滿少女味 曾捧紅郭富城（點圖放大瀏覽）：
+23
41歲王心凌凍齡Keep fit心得：掌握2個8分原則 無痛維持體態童顏方大同去世｜王心凌王力宏致哀 小S徐熙娣IG黑底白字哀悼：R.I.P鄧麗君與王心凌、韓雪「跨世代合作」 北京春晚獻唱：我只在乎你
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】