42歲天后穿熱褲「跪著立蛋」狂吸Like　眼利網友卻因一細節極擔心

端午節民間有個習俗是立蛋，只要在這天正中午立蛋成功，可以招來一整年的好運氣。



王心凌特地在社群分享自己立蛋的照片，只見她成功立起了2顆蛋，不過網友則被她細白的美腿吸引住目光。

王心凌在社群分享自己立蛋的照片（Facebook@王心凌）

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王心凌上身穿著灰色T恤，下半身穿著黑色熱褲，跪在室內的地板上，很認真專注的想要將雞蛋立起來。

她最後也真的成功完成立蛋，當工作人員跪在地上要拍她立起來的蛋時，她更是在一旁調皮的拍下工作人員有趣的模樣。

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而她的立蛋照更是吸引了2萬網友朝聖按讚。不過網友也看到王心凌的左腳上套著壓力套，擔心的她的腳是否受傷，分分心痛留言：

「姐要保重左腿唷」

「好希望腳受傷，趕快好起來」

「腳要好好休息」



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