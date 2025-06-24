星二代街頭半裸「右手纏繃帶」眼神渙散　爸爸揭近況：他有點辛苦

台灣資深藝人狄鶯、孫鵬的25歲兒子孫安佐今年4月退伍，正準備復出演藝圈之際，近來卻被拍到半裸站在街頭、眼神渙散的脫序模樣，經理人證實他確實狀態不好，而爸爸孫鵬稍早也發聲，親揭兒子現況。



孫安佐被直擊半裸現身北投街頭。（FB@黑色豪門企業）

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孫安佐近日被民眾目擊上身半裸、右手纏著繃帶，僅穿著一條黑色短褲，站在北投街邊，鏡頭拉近發現他眼神渙散，一下看著街頭一下又低頭看向地板。對於這個脫序行為，經理人證實孫安佐近來確實狀態不好，稱他：

「從小長大跟他人不同，比較難接受社會感…自己給自己壓力太大。」



據《中時新聞網》報導，孫鵬對此也首度回應，他表示孫安佐最近睡眠品質不好，有點失眠，然後又在訓練、減肥：「所以很累，有點辛苦！」他也表示孫安佐被拍到的畫面是他打完籃球剛好要回家，孫鵬也感謝各界關心。

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