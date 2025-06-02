星二代42歲老態畢露「不規則髮線」讓網民震驚：比爸爸還蒼老

現年42歲的房祖名，自2014年因涉毒事件後便轉趨低調，鮮少出現在公開場合，社群平台也幾乎沒有更新。近日，他罕見現身韓國首爾一場備受關注的婚禮，引發關注。



該婚禮吸引不少港台名人與富豪出席，場面星光熠熠。新娘為在韓國時尚圈頗具人氣的美籍韓裔模特兒Irene Kim，新郎則是來自加拿大的企業家。儘管焦點原本在新人身上，但房祖名的出現意外成為話題。

房祖名罕見現身韓國首爾一場備受關注的婚禮。（微博圖片）

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多年未公開露面的他，身形與外貌明顯變化，尤其是髮型成為討論焦點。據現場照片可見，房祖名為拍照摘下帽子，髮際線後移且不規則，引起部份網友關注，甚至有人直言他看起來比父親成龍還要蒼老。據傳，房祖名目前定居台北，生活低調，但仍時常出現在夜店場所，生活習慣似乎未有太大改變。

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