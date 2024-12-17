星二代曬IELTS成績「英文實力幾乎等同母語」曾因一事被陸網出征

小S（徐熙娣）的次女Lily（許韶恩）曾因為說自己的母語是英文遭到大陸網民出征，甚至原本的大陸代言也因此終止合作，Lily近日在社群曬出自己的IELTS（雅思）英語能力檢定成績單，英文能力果真如她所說，幾乎等同是母語程度。



小S的細女Alice許曦恩（上）及次女Lily許韶恩（右）（IG@lilyhsuuuu）

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Lily曬出的成績單上顯示她平均8.0、聽力8.5、閱讀7.5、寫作7.5、口說8.5分，根據IELTS官網，IELTS分數等級為1到9分，Lily拿到8分代表「非常好的英語使用者」，且「擁有全面的英語運用能力，只是偶爾出現毫無章法及不恰當的用法」，她從小就讀雙語學校，曾自嘲英文比中文更好，平常也愛看英文小說還有美劇，也因此培養出優秀的英文能力。

Lily近日在社群曬出自己的IELTS（雅思）英語能力檢定成績單。（Threads截圖）

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