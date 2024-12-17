星二代曬IELTS成績「英文實力幾乎等同母語」曾因一事被陸網出征
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
小S（徐熙娣）的次女Lily（許韶恩）曾因為說自己的母語是英文遭到大陸網民出征，甚至原本的大陸代言也因此終止合作，Lily近日在社群曬出自己的IELTS（雅思）英語能力檢定成績單，英文能力果真如她所說，幾乎等同是母語程度。
【圖輯】點圖放大看更多Lily許韶恩靚相👇👇👇
+20
Lily曬出的成績單上顯示她平均8.0、聽力8.5、閱讀7.5、寫作7.5、口說8.5分，根據IELTS官網，IELTS分數等級為1到9分，Lily拿到8分代表「非常好的英語使用者」，且「擁有全面的英語運用能力，只是偶爾出現毫無章法及不恰當的用法」，她從小就讀雙語學校，曾自嘲英文比中文更好，平常也愛看英文小說還有美劇，也因此培養出優秀的英文能力。
【相關圖輯】星二代｜向佐螢幕初吻係阿嬌！網民重溫二人吻戲 被女神全盛時期靚樣震撼（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
星二代轉眼間18歲赴美留學「性感大解放」著低胸背心上圍呼之欲出星二代「伸出鹹豬手」撫摸外籍女子心口 僅被警方口頭警告未立案林心如揀中21歲星二代拍戲 外貌演技兼備卻被睇死 奪獎吐氣揚眉向佐演技惹批評「一動作」無數網民模仿 呢個星二代都自拍扮佢星二代捲大麻案被嚴父鬧到離家出走 養唔起自己要問朋友借錢度日星二代街頭舉牌徵乾爹有錢就做得 網民批加入成人平台後冇底線
延伸閱讀：
獨／周杰倫4場演唱會只找阿KEN原因？他曝「兩人共同症頭」全網鼻酸
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】