雞排妹鄭家純解放比堅尼 冰島自駕遊「賞鯨浸溫泉」 行程超充實
撰文：ETtoday
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台灣藝人鄭家純（雞排妹）今年3月挑戰冰島自駕環島旅行，並於昨（25）日在社群平台分享完整行程與心得。她此次旅程行駛約1800公里，造訪多處冰島知名景點，包括黃金瀑布、黑沙灘、藍湖溫泉等。並曬出一系列旅遊美照，其中穿著比堅尼浸溫泉的片段，更是吸引大批網友朝聖。
鄭家純透露，此行共六人同行，包括兩位年長夫妻、一名裝備齊全的男性友人及其他三名女性旅伴，住宿安排以「每兩晚一地」為原則，減少搬運行李的麻煩。交通方面則租用兩台汽車，由四人輪流駕駛，靈活探索冰島各大景點。行程涵蓋黃金瀑布、間歇泉、黑沙灘、藍冰洞健行、傑古沙龍冰河湖等經典景點，還參加賞鯨活動與浸天然溫泉，讓旅程充實又多元。
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除了行程分享，鄭家純也曬出她浸藍湖溫泉的影片。畫面中，她將頭髮紮成包包頭，身穿藍色花紋比堅尼，下半身浸泡在溫泉當中，僅露出了豐滿上圍，展現出傲人身材曲線。影片最後，她還因不慎滑倒而跌入水中，意外增添趣味。
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貼文一經發布，立刻吸引大量網友留言朝聖，紛紛表示：
「害我想去冰島了」
「人跟景都好美」
「那一下滑倒喝水我看了很多遍」
「很受用欸！謝謝分享」
「美景讓人感覺放鬆，阿純躺平好可愛」
「家純好美」。
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