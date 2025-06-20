男優染愛滋致洛杉磯AV業停工　吳夢夢揭當地防疫機制：無套的缺點

台灣知名成人片女星吳夢夢，19日於Threads發文，透露美國一名男性AV演員近日確診感染HIV，事件震撼洛杉磯成人影視圈，當地片場已緊急全面停工，預計至少停擺14天，下週才有望恢復拍攝進度。她感嘆：「無套還是有無套的缺點在。」



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吳夢夢指出，美國對AV從業人員的健康監控相當嚴格，因此這件事能迅速被偵測與控制，避免疫情擴大。她也補充說明，歐美拍片不常使用安全套的原因，正是仰賴定期健康檢查制度做為防線。

根據她的分享，歐美從業人員必須每14天進行一次全面性病檢查，才能持續接戲，無論期間是否有性行為都不能免除。檢查內容包括HIV、梅毒、淋病、性病疣等常見性病，費用約200至250美元，若希望加快出報告速度，價格會再提高。

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相較之下，台灣的成人影業檢查制度則顯得寬鬆許多。吳夢夢表示，多數台灣男優每1至3個月才檢查一次，檢測項目與國際相仿，但頻率與制度規格落差不小。她進一步指出，有些歐洲地區甚至採用「每7天檢查一次」的高頻率制度，部份國家還推行推薦制度，只要推薦他人定期檢測，就能享有優惠檢查費，足見對健康把關的重視。

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