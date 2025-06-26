「真人版娜美」突宣佈下嫁日本最帥後衛榮升人妻　網民留言送祝福

36歲日本女星泉里香擁有天使臉孔，E Cup魔鬼身材，又曾在廣告片扮演《海賊王》（ONE PIECE）的娜美被封為最符合「真人版娜美」的女星。昨（25）日她親自宣布與33歲日本國家足球隊「最帥後衛」谷口彰悟結婚，粉絲們紛紛送上祝福。



泉里香曾以濱千咲、泉梨華及泉里果等藝名活動，她以電視版《美少女戰士》扮演水野亞美打響名堂，也曾出演《庶務二課2013》、《海月姬》、《新熟女時代》等作品，而谷口彰悟曾於2022年代表日本隊征戰卡達世界盃，曾加盟卡達賴揚，現在效力比利時聖圖爾登。

泉里香曾獲封是最符合「真人版娜美」的女星（IG@rika_izumi_）

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事實上，泉里香2017年曾被媒體拍到與谷口彰悟約會，經友人介紹認識，小倆口早已低調交往2年，沒想到，泉里香昨日親自在IG宣布結婚喜訊透露，想向外界報告，已戀愛多年的谷口彰悟結婚，雙方都還不夠成熟，但今後也會彼此扶持，不斷努力精進自己，懇請各界今後也能繼續，「給予我們支持與鼓勵」。谷口彰悟也在IG發文官宣證實喜訊。

日本國家足球隊「最帥後衛」谷口彰悟。

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結婚好消息傳出後，粉絲紛紛留言祝福：

「太開心了，恭喜泉里香」

「希望你們永遠幸福」

「恭喜恭喜」

「祝你們白頭偕老，幸福美滿」

「恭喜你們新婚」

「美少女戰士們都結婚了！ ！恭喜」。



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