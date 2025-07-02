龍樹諒7/5大地震預言倒數中　男星赴日目擊驚人現象：真的有影響

【日本地震預言】近期網路瘋傳「日本7月5日將發生大地震」的預言，引發不少網民關注與討論。雖然科學界並未證實此預測的可信度，但相關話題持續發酵，甚至疑似已影響到旅遊行程。近日台灣藝人史丹利搭乘飛往東京的班機時，發現機艙座位空盪盪，大感震驚的他於臉書貼文直言：「這預言還真的有影響。」釣出一票網民吃驚留言，「真的很難想像…」、「太誇張了」。



史丹利在社群平台分享飛機內部照片，顯示機艙前後排座位幾乎無人，並寫道：「暑假飛東京的飛機空成這樣，看來7月5日的預言還真的很有影響。」他自嘲地表示，自己曾夢過中樂透、與女星長澤正美出遊，但夢境從未實現，因此對預言抱持懷疑態度。史丹利也笑稱：

「東京可能會比較沒那麼擁擠一點吧？」



台灣藝人史丹利搭乘飛往東京的班機時，發現機艙座位空盪盪。（FB@熱血史丹利大叔應援團）

台灣藝人史丹利搭乘飛往東京的班機時，發現機艙座位空盪盪。（FB@熱血史丹利大叔應援團）

日本所謂的「7月5日大地震預言」來自知名漫畫家龍樹諒（竜樹諒），她在連載漫畫《我所看見的未來》中紀錄自己曾做過的15個預知夢，其中一項夢境便提到今年日本可能會發生大地震、大海嘯。雖然近期龍樹諒否認7月5日這個具體日期有意義，表示「做夢的日期」不等於「發生事情的日期」，但由於相關預言在網路上發酵，加上這幾年地震頻繁，已有許多專家警告「南海海槽地震」風險，不少民眾因此產生焦慮。

有人選擇暫緩前往日本的行程：

「我上周去福岡，帶我們的導遊說他7月都沒團」

「我上次黃金周去，（座位）一人一排」

「幾個月前日本社群也討論過一波，不只預言，南海海槽強震預警更可怕」。



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不過，也有網民將之視為都市傳說看待：

「這時間去玩才舒服」

「逆向操作，不用跟大家擠」

「北陸地區倒是台灣遊客很多，而且日本的新聞節目根本沒有報這類地震新聞」

「也只有到7月5號吧，聽說有酒店業者反應7月6號之後的訂房又恢復了」。



隨著大地震預言進入倒數，原是暑假旅遊旺季的7月，竟出現港台遊客減少的現象，旅行社業者也指出，今年日本團價格是「過去20年最便宜的一年」，顯示災難預言對觀光業、航班造成不小衝擊。對此，日本氣象廳長官野村龍一已出面駁斥：「純屬毫無科學根據的謠言，完全不用擔心。」他強調，日本隨時隨地都有可能發生地震，平時就要做好防震的準備，才是因應不確定未來最有效的方式。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】