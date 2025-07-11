44歲昔日純愛教主談晚年計劃 認同安樂死：是保有尊嚴的離開方式
撰文：中天新聞網
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有「純愛教主」稱號的女歌手郭靜，日前在節目《誰來晚餐16》大方分享自己的感情觀及對未來生活的規劃，坦言目前單身9年的生活狀態讓她感到很自在，也不諱言談論對於晚年生活的規劃，認為「安樂死是一種可以很有尊嚴離開的方式，那並不是什麼壞事」。
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現年44歲的郭靜已出道18年，談到感情生活，她表示目前已單身9年，但對於現在的狀態反而讓她覺得更加自在：
「因為我就是這樣，我把自己過得很好，所以其實沒有什麼『一定要有男朋友』的這種想法，不會覺得好像非得有人陪日子才過得下去、人生才算完整。」
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對於是否有生子規劃？郭靜笑說自己更願意把時間花在寵物身上。身為貓狗飼主的她，提到毛孩就難掩幸福之情：
「可能沒養過的人真的很難想像，牠們可以帶給我們多少療癒感。你光是看著牠、摸摸牠的毛，就會覺得自己被充電了，心情變好了，壓力也釋放了。」
節目中，郭靜與擔任居家護理師的受訪家庭成員討論到人生終點的規劃時，坦言：
「如果真的沒有對象的話，我覺得自己的積蓄一定要夠，但應該不會把自己送去安養院，因為就我個人來說，可能沒有辦法接受別人幫我擦屁股、清理大小便；我覺得安樂死是一種可以很有尊嚴離開的方式，那並不是什麼壞事。」
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