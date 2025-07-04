龍樹諒預言日本學校也瘋傳　日女星目睹兒子提早防災嘆：珍惜當下

【日本地震預言】7月5日世界末日預言的話題，隨著日期接近，討論度在網路上持續發酵；在日本的佐藤麻衣在社群平台透露，就連學校也在瘋傳，兒子做防災準備的模樣也讓麻衣感慨：「不管剩下幾天 ，反正生命有限，珍惜每一天，每一秒。｣



日籍女星佐藤麻衣目前在日本與兒子一起生活。（IG@mai_sato_1113）

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日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）在作品《我所看見的未來》分享自己的預知夢，並在作品中說7月5日將成為世界末日，將會有災難發生，引發各種討論，受到世界末日傳聞影響，近期訪日旅客有減少的趨勢，甚至有民眾往山上避難。

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日籍女星麻衣在2023年和台塑集團長孫王泉仁離婚後，帶著兒子在日本生活，她3日在社群平台分享對於世界末日預言的看法，提及在兒子就讀的日本學校也有在討論這個話題，也因日本近日地震頻繁，麻衣自己也做了許多防災準備，並提問網友，「如果真的只剩兩天，大家會想做什麼」，引起網友熱議。

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