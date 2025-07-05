女星6月底患抑鬱驚傳陳屍自宅　生前曾結三次短命婚　情史成熱話

日本45歲女星遠野凪子驚傳於東京都內自宅中被發現遺體，震驚演藝圈。根據日媒《スポニチAnnex》4日報導，警方在遠野家中發現一具遺體，雖尚未最終確認身份，但推測極有可能為其本人，而從現場狀況研判，排除他殺等外力介入的可能性。



遠野近來健康狀況堪憂，她最後一次更新社群平台是在6月下旬，自此音訊全無。據《NEWSポストセブン》報導，她位於東京都內的自宅郵箱早已塞滿未取的郵件，社區住戶也曾目擊有消防員與警方到場處理，令粉絲憂心不已。

遠野凪子6月27日曾於部落格中透露被診斷為「抑鬱症」。（IG@you_ren_nagiko）

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遠野凪子6月27日曾於部落格中透露被診斷為「抑鬱症」，並即將接受訪問看護的協助。她當時樂觀表示：「雖然很辛苦，但我們要正向面對，沒有別的辦法了！」令人鼻酸。

遠野凪子一生經歷波折，尤其在感情路上更屢屢成為話題人物。2009年與圈外男性結婚，僅72日即離婚；2014年再婚，婚姻維持55日；2023年2月第三度步入婚姻，僅兩週又宣告破局。她曾坦言自己飽受飲食障礙與心理疾病所苦，但仍努力面對人生挑戰，勇敢分享自身處境。

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目前警方正進一步確認遺體身份與相關事實，演藝圈與粉絲皆深感震驚與惋惜，社群平台也湧現哀悼之聲。

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