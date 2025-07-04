獲老公封為第一美人！41歲女星剪短髮連阿Sa都讚：像我剛認識的你
撰文：TVBS新聞網
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楊丞琳6月完成歷時5年的「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，結束後她難得放了個假，和三五好友前往加州迪士尼樂園以及雲南大理遊玩，昨（3）日她在社群公開全新造型，更預告「靜靜等待新樂章」，讓大批粉絲瘋猜：「新專輯要來了？」
楊丞琳在IG分享近況，只見她剪起俐落短髮，更有藍色挑染，她開心表示：「悄悄剪了新髮型，默默換了新髮色，靜靜等待新樂章。」她也意外發現自己時隔5年又剪短髮，直呼「完全是巧合」，並暗示歌迷：
「為了什麼你們知道的。」
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向來以長髮示人的楊丞琳，5年前為了專輯換短髮造型，當時髮型師特地讓她自己動第一刀，讓她直接將鎖骨以下的頭髮剪掉，更特地拍攝Vlog紀錄過程，老公李榮浩更嘴甜誇她是「天下第一美人」。
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這次再度換回短髮造型，一口氣剪掉將近30厘米的長髮，大批粉絲紛紛留言直呼「短髮琳回歸啦」、「新專輯要來了，藍色是代表新專輯的顏色嗎」、「好清新好喜歡，也太逆齡了」，好友蔡卓妍（阿Sa）也驚喜表示「這個是我剛認識的你」，楊丞琳笑說：
「沒錯，很像那時候的味道。」
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