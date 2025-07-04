28歲成人女星離世「現場發現多張性愛照」16歲下海AV作品逾200部
撰文：中天新聞網
出版：更新：
美國AV女優Kylie Page 6月25日在洛杉磯家中被發現身亡，得年28歲。警方初步調查顯示，死因疑似是服藥過量，現場發現吩坦尼（fentanyl）及吸毒工具。
根據《紐約郵報》報導，Kylie Page的朋友在發現她失聯後，擔心她的安危而報警。警方抵達她位於荷李活的住處時，發現她已經沒有生命跡象，救護人員到場後當場宣佈死亡。執法人員在現場除了發現疑似吩坦尼和吸毒工具外，還找到多張她與不同男性的性愛照片。
【圖輯】點圖放大看更多Kylie Page照片👇👇👇
+16
Kylie Page本名Kylie Pylant來自奧克拉荷馬州，16歲就進入成人影視產業，生涯中主演過超過200部作品；2017年，她曾參與Netflix紀錄片《Hot Girls Wanted: Turned On》的演出，該片主要記錄成人娛樂產業中男女從業者的生活。
令人感傷的是，Kylie Page在過世前一天，也就是6月24日，還在社群平台X發布了最後一則貼文。洛杉磯縣驗屍官辦公室已確認其死訊，但表示詳細死因仍在調查中。
【同場加映】娛圈半年回顧｜5位港圈逝世藝人令人難過 2位外地明星引轟動（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+18
蒼井空「AV女優非妓女」疑聲援明日花綺羅：最糟是讓照片外流前AV女優明日花綺羅賣淫風波延燒多日本人回應了 反揭爆料者身份男優染愛滋致洛杉磯AV業停工 吳夢夢揭當地防疫機制：無套的缺點日本AV女優遭假警察騙走200萬積蓄 留學夢碎恐須繼續拍三級片AV女優瀨戶環奈專訪｜下海前竟從沒看過AV 揭父母以行動支持女兒
延伸閱讀：
林岱樺涉貪案重大進展！基金會千萬金流曝光 本尊反擊：政治審判
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】