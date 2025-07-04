28歲成人女星離世「現場發現多張性愛照」16歲下海AV作品逾200部

美國AV女優Kylie Page 6月25日在洛杉磯家中被發現身亡，得年28歲。警方初步調查顯示，死因疑似是服藥過量，現場發現吩坦尼（fentanyl）及吸毒工具。



根據《紐約郵報》報導，Kylie Page的朋友在發現她失聯後，擔心她的安危而報警。警方抵達她位於荷李活的住處時，發現她已經沒有生命跡象，救護人員到場後當場宣佈死亡。執法人員在現場除了發現疑似吩坦尼和吸毒工具外，還找到多張她與不同男性的性愛照片。

美國AV女優Kylie Page 6月25日在洛杉磯家中被發現身亡，得年28歲。（IG@therealkyliepagex）

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Kylie Page本名Kylie Pylant來自奧克拉荷馬州，16歲就進入成人影視產業，生涯中主演過超過200部作品；2017年，她曾參與Netflix紀錄片《Hot Girls Wanted: Turned On》的演出，該片主要記錄成人娛樂產業中男女從業者的生活。

令人感傷的是，Kylie Page在過世前一天，也就是6月24日，還在社群平台X發布了最後一則貼文。洛杉磯縣驗屍官辦公室已確認其死訊，但表示詳細死因仍在調查中。

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