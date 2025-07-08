娛圈最低學歷！19歲女星為追夢「僅幼稚園畢業」主持：第一次聽到

由 YG 娛樂推出的女團 BABYMONSTER 出道雖然時間不長，但人氣快速竄升，日前才在台灣舉辦兩場完售的巡演，人氣可見一斑。近期，成員 ASA 和 Ahyeon 登上綜藝節目《Running Man》，其中 ASA 自爆只有幼稚園學歷一事，更是瞬間登上熱搜。



ASA 自爆只有幼稚園學歷。（IG圖片）

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節目中，主持群和兩位成員聊起練習生生活。當聊到 ASA 來韓國受訓的經歷時，主持人好奇問她：「妳小學、中學、高中都畢業了嗎？」沒想到 ASA 笑著比出「叉叉」手勢，坦言：「我只念到幼稚園畢業。」一句話瞬間讓現場氣氛凝結，主持群錯愕不已。身為三個孩子爸爸的哈哈更驚呼：

「我第一次聽到有人是幼稚園畢業！」



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ASA 也補充說明，自己從小就進入演藝訓練體系，小學時就已經在日本與韓國兩地奔波，一邊上學一邊接受練習生訓練，最後專心追夢，因此沒能完成正式學業。她表示已經在韓國生活六年，最終成功以 BABYMONSTER 身份出道，過程十分不易。

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