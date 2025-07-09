女星流蘇裝熱舞被批網紅化　自認10年前就愛發瘋　鬧網民大驚小怪

近日，張靚穎在深圳演唱會上演繹歌曲《九萬字》時，以歐美風緊身流蘇裝、金絲眼鏡造型搭配扭屁股、甩頭等編舞動作，與之前在《天賜的聲音》中知性長裙的優雅形象形成強烈反差。



部份觀眾認為她這次的風格類似直播間網紅，與實力歌手身份不符。「#張靚穎像老實人豁出去了」、「#張靚穎網紅化」等話題登上熱搜。

張靚穎緊身流蘇裝熱舞被批「網紅化」。（微博圖片）

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7月8日，張靚穎發文回應稱：「十幾年前開始我的演唱會就必有這樣的發瘋段落，十幾年前我的專輯封面我的演唱會現場就有類似的穿著打扮，這有什麼值得大驚小怪的嗎？」此外，她還表示：

「但是說我網紅化也還好，我覺得至少還是有很多網紅的努力和能力就該他們紅，所以聽起來我並不覺得這是在罵我。」



據資料顯示，張靚穎，中國大陸女歌手、詞曲作者、音樂製作人，2005年，參加湖南衛視選秀節目《2005超級女聲》獲得季軍出道。代表作《畫心》、《我的夢》、《終於等到你》等。

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